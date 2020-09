Coronavirus : voilà où se situent les 20 nouveaux centres de dépistage en Ile-de-France

Vingt centres de dépistage du Covid-19 ouvrent progressivement cette semaine en Ile-de-France, afin de «renforcer l'accès aux tests dans toute la région». Les 7 premiers sont opérationnels depuis lundi 21 septembre.

Mises en place par l'Agence régionale de santé (ARS), ces structures sont ouvertes tous les jours sauf le dimanche, et uniquement le matin de 8h à 14h. Leur accès se fait sans rendez-vous, mais uniquement pour les personnes prioritaires âgées de plus de 6 ans : disposant d'une prescription médicale, cas contact «tracés» par l'Assurance maladie ou les professionnels de santé.

Les 8 premiers centres sont désormais opérationnels. Cinq sont situés à Paris : 2 place Baudoyer (4e), en mairie du 13e, en mairie du 15e, au centre d'animation Binet 10 rue Maurice Grimaudet (18e) et sur le parvis de la mairie du 19e. Les autres se trouvent à Trappes (4 allée Antoine de Saint Exupéry), à Mantes-la-Jolie (10 avenue du Président Franklin Roosevelt) ainsi qu'à Vitry-sur-Seine (Salle du château, 6 rue Montebello).

Voir en plein écran

Les autres ouvriront dans les prochains jours, afin de couvrir toute l'Ile-de-France, à Paris (17e), Melun (77), Serris (77), Evry (91), Massy (91), Issy-les-Moulineaux (92), La Défense (92), Saint-Denis (93), Bondy (93), Fontenay-sous-Bois (94), Cergy (95) et Argenteuil (95). Leurs emplacements exacts seront communiqués ultérieurement.

Avec des tests virologiques RT-PCR, l'objectif est de réaliser «a minima 500 tests par jour», dont les «résultats seront donnés sous 24 heures». Avec pour objectif de «soulager la pression sur les laboratoires de ville», actuellement complets, ces centres de dépistage et de diagnostic covid (CDDC) resteront ouverts «jusqu'à la fin de la période hivernale».

#Covid_19 Ouverture d’un des 20 Centres de dépistage et de diagnostic à Paris 4e, avec @aur_rousseau, @Anne_Hidalgo et @prefpolice



Favoriser un diagnostic rapide pour les personnes prioritaires



Rendre accessible le dépistage et le diagnostic



Renforcer l’offre de tests pic.twitter.com/QYXySb8m9d

— ARS Île-de-France (@ARS_IDF) September 21, 2020