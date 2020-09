Coronavirus : des camions de dépistage gratuit vont sillonner l'Ile-de-France

Des tests gratuits et sans rendez-vous. Depuis ce mercredi 2 septembre, deux camions de la région Ile-de-France – floqués «MobilTest Covid» – sillonnent le territoire, afin d'offrir aux Franciliens des dépistages au coronavirus.

«A compter du 2 septembre et jusqu’à la fin du mois de septembre, deux premiers camions #MobilTest [...] intégralement financés par la Région sillonneront les communes d’Ile-de-France afin de proposer des tests de dépistage du Covid-19 aux Franciliens», peut-on lire dans un communiqué envoyé par l'équipe de Valérie Pécresse ce mercredi, à l'issue de la présentation de la «statégie Covid» de la région.

Le premier d'entre eux a été inauguré à quelques pas du Conseil de région, alors qu'il stationnait devant la mairie de Saint-Ouen (93) :

Priorité au dépistage #COVID__19 et à la santé de nos administrés. C’est pourquoi j’ai demandé à @vpecresse que #saintouen soit dans le dispositif bus dépistage porté par la @iledefrance . Tout mettre en œuvre pour endiguer la propagation du virus @villesaintouen @adel_ziane pic.twitter.com/S5rOg16jBE — Karim Bouamrane (@karim_bouamrane) September 2, 2020

Selon la région, «déjà plus de 100 villes franciliennes sont candidates pour accueillir ces unités mobiles». Dans les prochains jours, les camions seront respectivement installé à Chelles (77) et Saint-Maurice (94) ce jeudi 3 septembre, puis à Grigny (91) et Croissy-sur-Seine (78) ce vendredi 4 septembre.

Deux types de tests proposés

Dans ces camions, deux types de tests sont proposés : des tests virologiques de type RT-PCR ainsi que des tests sérologiques rapides de type TROD (tests rapides d’orientation diagnostique). Les premiers tests – préconisés en cas d’apparition de symptômes caractéristiques de la maladie –permettent, selon la Région, «de déterminer si une personne a été récemment contaminée par le virus et est donc contagieuse».

Les seconds – recommandés pour les personnes qui ont eu des symptômes ou ont été en contact avec des malades depuis plus de trois semaines – permettent «de détecter la présence d’anticorps caractéristiques de la maladie».

Les résultats en moins de 24h

Ouverts six jours par semaine, du lundi au samedi, ces deux camions resteront accessibles gratuitement et sans rendez-vous préalable. Par ailleurs, les résultats seront communiqués par téléphone «le plus rapidement possible [...] généralement en moins de 24 heures», promet la Région.

L'objectif est ainsi de «de briser les chaînes de contamination et de protéger les proches des malades contaminés». En cas de test positif, la personne est directement contactée par téléphone et sera aiguillée afin «de mettre en place des mesures de protection adaptées.

Si l'expérience est concluante, la Région a déjà fait savoir qu'elle s'engageait à financer de nouveaux camions, prêts à «couvrir le plus grand nombre de villes». A noter également que la mairie de Paris installe des barnums de test à travers la capitale.