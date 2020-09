Vidéo : quand Annie Girardot évoquait la maladie d’Alzheimer

Le 21 septembre 2006, Annie Girardot prenait la parole dans Paris Match pour annoncer publiquement être atteinte de la maladie d’Alzheimer. La journée mondiale de cette pathologie est l’occasion de revenir sur les paroles de celle qui en a été le symbole.

«Au début, c'est un titre de film qui s'efface, ou bien le nom d'une ville. Un jour, un homme arrive avec une blouse blanche il a l'air grave, il me dit : "Madame, vous êtes malade, vous perdez la mémoire. Elle ne reviendra jamais". Les films que j'ai tournés, les hommes que j'ai aimés, c'est la belle histoire de ma vie, sauf que maintenant vous la connaissez mieux que moi», a évoqué la triple lauréate aux César, à propos de cette maladie qui touche en 2020 environ 900.000 français.

Ces propos sont issus du documentaire «Ainsi va la vie», réalisé par Nicolas Beaulieu. Entre novembre 2006 et février 2007, il a filmé l’intimité de la star française qui, malgré la maladie, continuait de tourner des films et même à jouer au théatre.

L’intimité de la comédienne a été dévoilé au grand public. «On a filmé la maladie dans son quotidien, dans la difficulté pour l'entourage à gérer cette maladie», expliquait-il encore. «On s'est imposé de montrer ça, je pense qu'elle l'aurait voulu, pour inciter les gens à financer la recherche scientifique».

Son combat n’a pas été vain. Le vendredi 1er février 2008, Nicolas Sarkozy annonçait à Nice la mise en place d’un plan de cinq ans pour lutter contre l'évolution de la maladie d’Alzheimer.

Parler de cette pathologie n’était pas tâche aisée pour cette grande actrice qui a tourné près de 200 films et une quarantaine de pièces de théâtre. Elle a pourtant décidé, en compagnie de sa fille Giulia Salvatori et de sa petite-fille Lola Vogel, de le faire pour «détruire la honte et l’effroi, expliquer, informer», avait confié à Paris Match Irène Frain, journaliste auteure de l’interview révélation.

La veille de la parution de cet entretien, le 20 septembre 2006, son avocat avait publié un communiqué pour annoncer que sa cliente, qui venait tout juste de tourner «Boxes» de Jane Birkin, était «encore lucide». «Elle sort, elle travaille, elle mène une vie quasi normale», a-t-il affirmé à propos de la comédienne alors âgée de 74 ans.

Une vie qui s’est éteinte le 28 février 2011 à 79 ans. Dans «Ainsi va la vie», elle avait assimilé sa pathologie à un début d’au revoir : «Mes enfants, mes amis, je vous aime et je vous quitte un peu».