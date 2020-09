Coronavirus et grippe : est-il possible d’avoir les deux en même temps ?

Le retour du froid signe chaque année celui de la grippe. Or, le SARS-CoV-2 circule toujours activement en France, à tel point que la crainte d’une seconde vague se fait de plus en plus vive. Dans ce contexte, est-il possible d’être contaminé par ces deux infections respiratoires en même temps ?

Selon Pascal Crépey, enseignant chercheur au département d'épidémiologie de l'Ecole des hautes études en santé publique, c’est «théoriquement possible, mais cela reste peu probable».

Et pour cause. Si une personne a des symptômes, et qu’il est avéré qu’elle a contracté le coronavirus ou la grippe, «elle va, de fait, moins sortir, rester dans son lit, et s’éloigner de son réseau social, et donc limiter le risque d’être infecté par un autre virus».

En revanche, si on est porteur du SARS-CoV-2, mais que l’on ne présente aucun signe clinique de la maladie, «on va continuer sa vie normale, et ainsi, être potentiellement infectée par le virus de la grippe», poursuit l’enseignant-chercheur, précisant cependant que «cela ne constitue pas une problématique de santé publique».

Comme l’explique de son côté l’épidémiologiste Antoine Flahaut, qui confirme la possibilité d’une co-infection, l’état du patient ne sera pas «nécessairement plus grave». Cette infection multiple n’est pas connue «pour être un facteur aggravant de l’une ou de l’autre maladie», rapporte le directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève.

Les cas de co-infection qui ont été rapportés, notamment en Chine, en janvier dernier, ajoute-t-il, «ont souvent été détectés de manière fortuite, et étaient bénins».