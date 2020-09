DIRECT - Attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo : deux blessés à l'arme blanche, deux suspects interpellés

En plein procès des attentats de janvier 2015, un individu a blessé deux personnes à l'arme blanche ce vendredi matin, rue Nicolas-Appert à Paris (XIe), non loin des anciens locaux de la rédaction de Charlie Hebdo.

> Selon la préfecture, deux suspect ont été interpellés à proximité de Bastille

> L'attaque a fait deux blessés, et non quatre comme annoncé plus tôt par la préfecture de police de Paris

> L'attaque a eu lieu rue Nicolas-Appert (XIe), non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo

15h07

Sur Twitter, la préfecture de police de Paris a levé le confinement des élèves présents dans les établissements scolaires des 11e, 3e et 4e arrondissements.

Leurs parents ont désormais l'autorisation de venir les chercher.

Les parents des élèves confinés dans les établissements scolaires des 11ème, 3ème et 4ème arrondissements peuvent venir chercher leurs enfants, les mesures de précaution étant levées. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

15h02

La RATP annonce que sur les lignes 1, 5, 8 et 9, 4 stations ont été fermées pour des raisons de sécurité. Les trains n'y marquent plus l'arrêt. Il s'agit de : Saint-Sébastien Froissart, Bréguet-Sabin, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise.

14h48

Le Premier ministre Jean Castex, et le ministre de l'Intérieu Gérald Darmanin, sont arrivés sur place. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est également sur place.

14h33

Selon nos journalistes, le premier suspect interpellé a indiqué à la police être né en 2002 au Pakistan.

14h18

Une deuxième personne a été placée en garde à vue après l'attaque à l'arme blanche qui a fait deux blessés vendredi près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, a appris CNews auprès d'une source judiciaire.

Un premier suspect avait été interpellé à proximité de la place de la Bastille à Paris, selon la préfecture de police de Paris.

14h02

Selon nos informations, une deuxième interpellation a eu lieu Boulevard Richard-Lenoir.

13h54

Le parquet antiterroriste (Pnat) a annoncé être saisi pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste criminelle.

13h50

Le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête pour «tentative d'assassinat».

Cette enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire, a précisé le procureur de Paris Rémy Heitz.

13h38

Elise Lucet, interrogée sur France 2, a indiqué que deux salariés de l'agence Premières Lignes avaient été blessés dans l'attaque d'aujourd'hui. Paul Moreira, de la même société de production, a également confirmé que plusieurs personnes de la rédaction avaient été blessées dans cette attaque devant nos locaux avec une feuille de boucher».

Elise Lucet annonce en direct sur France 2 que des collaborateurs de la société de production Premières Lignes font partie des blessés de l'attaque à Paris. Elle parle d'une personne ensanglantée. #CharlieHebdo — Damien Canivez (@DCanivez) September 25, 2020

13h11

«Des milliers d'élèves», de la crèche au lycée, ont été confinés par précaution dans trois arrondissements du centre de Paris, a indiqué le maire de Paris Centre Ariel Weil.

«Cinq écoles du XIe arrondissement et toutes les écoles des 3e et 4e arrondissements ont été confinées. Ça représente des milliers d'élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi», a ajouté M. Weil

13h07

Cette agression, qui survient en plein procès des attentats meurtriers de janvier 2015, serait le fait d'une seule personne, a précisé la préfecture de police de Paris, qui avait dans un premier temps fait état de deux suspects en fuite et de quatre blessés.

Le périmètre de sécurité a été élargi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo en raison d'un «colis suspect».

12h51

Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé qu'il se rendait au centre de crise du ministère de l'Intérieur. «Dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m'assurer de la réalité de la situation et de son évolution», a indiqué le chef du gouvernement, en écourtant son déplacement à Pantin.

12h40

La police et les secours sont actuellement sur place.

🛑🛑 Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo. A suivre pic.twitter.com/CMO4pN1jRV — Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) September 25, 2020

La préfecture de police de Paris demande aux Parisiens d'éviter le secteur.