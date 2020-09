Cueillettes : quelle est la différence entre un marron et une châtaigne ?

En ce début d’automne, nombreux sont ceux qui vont aller ramasser des châtaignes. Mais attention, la ressemblance de ces dernières avec les marrons d’Inde, qui sont toxiques, est source de confusion et de possibles intoxications.

Ce que l’on appelle dans le langage courant «marron», notamment sur le plan culinaire, désigne en réalité une variété de grosses châtaignes cultivées pour la consommation, à la différence des marrons d'Inde, qui eux, peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé, rapelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) dans une alerte de toxico-vigilance. Or, les risques d'erreur lors du ramassage sont fréquents.

Tout est dans la bogue

La capsule du marron d’Inde ne contient en général qu’un seul fruit, gros et arrondi, alors que celle de la châtaigne compte en général trois à quatre fruits à la fois, plutôt petits, aplatis et de forme triangulaire.

Autre indice pour les distinguer : l’aspect de la bogue. Celle du marron présente des épines molles, courtes et espacées, et s’ouvre en trois parties. La capsule de la châtaigne quant à elle est hérissée avec de nombreux et longs piquants et s’ouvre en quatre parties.

Enfin, pour minimiser les risques, il faut être attentif à l’endroit où sont implantés les arbres. Ceux plantés dans les parcs, les allées et les cours d'école sont généralement des marronniers, tandis que les châtaigniers sont dans les bois, les forêts, ou les vergers.

Des risques d’intoxications

Consommer des marrons d’Inde peut entraîner des troubles digestifs, qui se manifestent souvent par des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, mais aussi des irritations de la gorge, précise l’Anses.

La confusion marrons/châtaignes est le deuxième type de confusion de plantes le plus fréquemment enregistré par les centres antipoison après les confusions de plantes à bulbes (fleurs de la famille des jonquilles prises par erreur pour des oignons par exemple).

Entre 2012 et 2018, près de 130 cas de confusions ont été enregistrés chaque année pour les marrons et châtaignes.