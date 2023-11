Météo : l’automne 2023 «sera le plus chaud» enregistré en France depuis 1900

D’après le bilan climatique de l’année 2023 présenté ce jeudi 30 novembre au siège de Météo-France à Toulouse par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, l’automne de cette année «sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, devant les automnes 2006 et 2022», a indiqué le service météorologique.

Dans son bilan climatique de l’année 2023, présenté ce jeudi 30 novembre au siège de Météo-France à Toulouse par la présidente-directrice générale du prévisionniste Virginie Schwarz et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, l’agence météorologique nationale a indiqué que l’automne 2023 «sera le plus chaud jamais enregistré depuis 1900» en France.

Dans le détail, l’automne de cette année a commencé par un mois de septembre hors norme, «le plus chaud jamais enregistré», selon Météo-France. «Un épisode inédit de forte chaleur a été remarquable du 3 au 11 septembre avec des températures 4 à 7 °C au-dessus des normales. Les fortes chaleurs se sont installées sur la majeure partie de la France, notamment sur le Nord-Ouest, épargné par les épisodes de chaleur en juillet et en août», peut-on lire dans le bilan.

«Les régions d’un large quart nord-ouest du pays ont ainsi connu une vague de chaleur de 8 à 9 jours et des températures souvent plus élevées que durant l’été», a ajouté le service météorologique.

On a, ensuite, assisté au 2e octobre le plus chaud jamais enregistré et un mois de novembre encore doux. «Du 27 septembre au 13 octobre, un nouvel épisode tardif exceptionnel a concerné l’ensemble du territoire. De nombreux records mensuels ont été battus durant cet épisode avec des valeurs dignes d’un plein été jusqu’au 13 octobre. Après un petit pic de fraîcheur en milieu de mois, le thermomètre s’est maintenu au-dessus des normales», a détaillé Météo-France.

«Après un début novembre plus conforme à la saison, le flux océanique a favorisé les températures douces sur le pays jusqu’au 21. Les derniers jours de novembre marquent un changement de régime de temps avec une chute des températures», a poursuivi le service météorologique.

L'année 2023, 2e année la plus chaude

Avec des températures exceptionnelles enregistrées ces 3 derniers mois, l'automne 2023 se place donc devant les automnes 2006 et 2022.

Et ce n’est pas tout. Car selon les prévisions de Météo-France au 24 novembre dernier, «l’année 2023 devrait selon toute vraisemblance se classer au 2e rang des années les plus chaudes dans l’hexagone avec une température moyenne de 14,2 °C» marquant, selon le service météorologique, une «continuité de 2022, année la plus chaude que la France ait connue depuis le début du 20e siècle».

Pour 2023, «l’anomalie thermique sur l’ensemble de l’année devrait se situer probablement autour de +1,3 °C», par rapport aux normales enregistrées de 1991 à 2020.