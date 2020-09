Ile-de-France : Vélib' lance un abonnement pris en charge par les employeurs

De quoi susciter de nouvelles vocations de «vélotafeurs». Le service Vélib' annonce ce lundi 28 septembre le lancement d'une nouvelle offre «V-Max Pro», un abonnement destiné aux employeurs. Ceux-ci peuvent prendre en charge le déplacement de leurs salariés, avec des avantages fiscaux.

Pour les usagers, ce nouvel abonnement annuel donne droit à un accès illimité au service Vélib', aux mêmes conditions que l'abonnement V-Max classique. C'est-à-dire avec un nombre de trajets illimités aux Vélib' mécaniques dans la limite d'une heure, et aux Vélib' électriques dans la limite de 30 minutes.

Seule différence, ce nouvel abonnement sera directement payé par les entreprises. «Avec l’offre V-Max Pro, l’employeur prend en charge l’intégralité de l’abonnement annuel de ses collaborateurs, à un coût maîtrisé et dégressif, de 84 euros à 90 euros toutes taxes comprises par an et par forfait», explique Vélib'.

Une offre éligible au «Forfait Mobilités Durables»

L'occasion pour Vélib' d'attirer de nouveaux abonnés, en surfant sur la vague du «vélotaf», tout en promettant des avantages fiscaux aux entreprises. Car comme le souligne Vélib' dans son communiqué, cette nouvelle offre est en effet «éligible au Forfait Mobilités Durables».

Cette aide gouvernementale a été mise en place en mai dernier, à la sortie du confinement, afin d'«encourager le recours à des transports plus propres». Concrètement, pour les employés, il s'agit de la prise en charge par leur employeur des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, plafonnés à 400 euros par an et par salarié.

Pour les employeurs, ce montant (maximal de 400 euros) est exonéré de charges sociales et fiscales. A noter que ce «Forfait Mobilités Durables» est cumulable avec le remboursement des frais d'abonnement pour les transports en communs.

Comment en bénéficier ?

Et pour ceux qui seraient intéressés, ce nouvel abonnement est d'ores et déjà accessible sur le site, sur l'onglet Vélib' Pro. Pour en bénéficier, le salarié doit d'abord s'inscrire sur le site de Vélib' Métropole, sans payer d'abonnement.

C'est ensuite à son employeur de demander «un devis» avec le nombre d'abonnements souhaités, en écivrant directement à l'adresse suivante : [email protected]. Des codes d'activation seront ensuite envoyés à l'employeur, qu'il communiquera à ses salariés pour qu'ils puissent bénéficier de l'offre.

Sachant que pour l'employeur, plus le nombre d'abonnements est important, plus les prix sont dégressifs : de 84 euros par an et par salarié si l'entreprise souscrit à plus de 50 abonnements jusqu'à 90 euros par an et par salarié si l'entreprise souscrit à moins de 20 abonnements.