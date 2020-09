Un spray nasal bloquerait la reproduction du coronavirus

Initialement élaboré dans le but de renforcer le système immunitaire pour combattre la grippe et les rhumes hivernaux, un spray nasal semblerait montrer une certaine efficacité contre le coronavirus, selon les résultats préliminaires d'une étude clinique rendue publique ce lundi 28 septembre.

Développé par la biotech australienne Ena Respiratory, ce traitement, référencé à ce stade sous son nom de code «INNA-051», a en effet réduit jusqu'à 96 % la présence du coronavirus chez des furets qui avaient été exposés au SARS-CoV-2.

