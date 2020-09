Uber lance ses taxis moto dès aujourd'hui à Paris

La célèbre plateforme Uber lance officiellement son offre Uber Moto à Paris et dans plusieurs villes proches, ce mercredi 30 septembre. Ce nouveau service de chauffeur de taxi moto est désormais disponible directement sur l'application.

«Nous testons un nouveau produit, Uber Moto, qui rejoint dès aujourd'hui l'application Uber pour une partie des utilisateurs en région parisienne», présente ainsi la filiale française du géant américain. Cette nouvelle offre est destinée «à tous ceux qui sont pressés ou à tous ceux qui aiment tout simplement gagner du temps».

Dans un premier temps, le service sera uniquement disponible dans un périmètre assez restreint, comprenant tout Paris intra-muros (75), Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et La Défense (92). Des liaisons aller-retour entre Paris et les aéroports d'Orly (94) et Roissy-Charles-de-Gaulle (95) sont également possibles.

Pour répondre à la demande, une cinquantaine de chauffeurs professionnels – qui travaillent à leur compte et pour différentes sociétés – ont été recrutés, pour le moment.

Un service premium

Mais attention, pour en profiter, il faut activer l'option «Uber Rewards», disponible gratuitement par un clic sur l'application. Ensuite, il suffit de réserver un taxi moto, comme une course classique. «Le prix et le temps d'attente s'affichent avant que vous confirmiez votre course», explique Uber. Une fois la course confirmée, le temps d'attente défile sur l'application jusqu'à l'arrivée du chauffeur.

Côté prix, le groupe américain l'annonce en toute transparence : «c'est un service premium, ce sera forcément un peu plus cher que le service Uber X», en voiture. A titre d'exemple, Uber assure qu'une course réalisée entre La Défense (92) et la gare Saint-Lazare (8e) – de 10 km donc – coûtera environ 55 euros. Contre 25 euros en Uber X et 35 euros en Uber Berline.

A noter que les prix pratiqués par Uber pour ce service sont assez comparables à ceux des principales sociétés de taxi moto qui travaillent dans la région. Comptez entre 45 et 55 euros pour une course entre deux points à Paris et proche banlieue, et jusqu'à 100 euros pour une course de Paris jusqu'aux aéroports.

Une «sécurité maximum»

Côté sécurité, Uber promet «un service premium et une sécurité maximum», fournissant systématiquement aux clients «un casque et des gants adaptés». Et sur le plan sanitaire, coronavirus oblige, des sous-gants et une charlotte «à usage unique» leur seront aussi distribués.

Enfin, la capacité de ces véhicules sera logiquement plus restreinte que celle d'une voiture. «Un seul passager est autorisé», transportant «un seul bagage cabine ainsi qu'un sac ou mallette d'ordinateur».