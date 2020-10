Cancer du sein : à quel âge faut-il consulter ?

Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer du sein : les antécédents familiaux, le fait d’être une femme, mais aussi l’âge. Ce type de cancer se manifeste en effet principalement chez les patientes âgées de plus de 50 ans. Néanmoins, il peut également toucher les jeunes femmes.

Comme le souligne l’association Ruban Rose, qui lance à partir de ce 1er octobre sa campagne annuelle d’information, «Octobre rose», sur le dépistage précoce et la lutte contre les cancers du sein, cette pathologie touche les femmes de 20 à 49 ans dans près d’un cas sur cinq. C’est pourquoi il ne faut pas attendre que les années passent avant de consulter.

Il est recommandé d’avoir un examen clinique des seins, chez un médecin traitant ou un gynécologue, au moins une fois par an, et ce, à partir de 30 ans. Rapide et indolore, la palpation mammaire précoce permet de détecter une éventuelle anomalie, en sachant que si un cancer du sein est détecté et traité suffisamment tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Pour rappel, un programme de dépistage organisé du cancer du sein permet à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans de bénéficier, tous les deux ans, d'une mammographie prise en charge à 100 % par l'Assurance Maladie. Cet examen est capable de détecter des cancers de très petite taille, bien avant que la grosseur ne soit palpable et que les premiers symptômes n'apparaissent.