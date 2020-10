Tout savoir sur le congé proche aidant qui entre en vigueur ce jeudi

Un coup de pouce pour les salariés qui s’occupent de proches dépendants ou en situation de handicap. Dès ce jeudi, le nouveau «congé proche aidant» entre en vigueur. Il permettra à ces salariés de pouvoir s’occuper de leurs proches tout en étant indemnisés.

Difficile pour les salariés qui doivent s’occuper d’un proche en perte d’autonomie ou atteint d’une maladie chronique de jongler entre leur emploi et la personne dont ils doivent s’occuper. Pour ne plus avoir à utiliser leurs congés payés ou leurs RTT, le gouvernement se penche depuis octobre 2019 sur la mise en place d'un nouveau congé. Et c'est désormais chose faite. À partir de ce jeudi, les salariés peuvent bénéficier d’un solde de 66 jours, soit environ trois mois, pour s’occuper de leurs proches. Comme les autres types de congés, c'est le salarié qui en fait à la demande à son employeur.

Ce congé proche aidant sera indemnisé à hauteur de 43,83 euros par jour pour une personne en coupe, et 52,08 euros par jour pour une personne seule. L’allocation sera versée par les caisses d’allocations familiales ou par les caisses de la mutualité sociale agricole.

Il s’adresse à tous les salariés du secteur privé, les indépendants mais aussi les demandeurs d’emploi. La personne dont le salarié doit s’occuper peut être : la personne avec qui il vit en couple, son ascendant ou son descendant ou ceux de la personne avec qui il vit en couple, ou bien une personne âgée avec qui il réside et entretien des liens étroits, selon les critères érigés par le gouvernement.

Pour Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, «ce droit matérialise un soutien de l’État aux 8 à 11 millions d’invisibles qui sont les acteurs de première ligne de la solidarité.»

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a par ailleurs acté la création d’une cinquième branche de la sécu, dédiée à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait promis une enveloppe d’au moins un milliard d’euros pour le financement de cette nouvelle branche.