Environnement : Que reproche-t-on aux SUV ?

Plus lourds, plus polluants, plus chers : l’ONG WWF alerte sur les mauvais côtés des SUV (Sport utility vehicle), et affirme que la progression de la vente de ces véhicules est incompatible avec les objectifs climatiques que la France s’est fixés. Mais que leur reproche-t-on exactement ?

Les SUV représentent aujourd’hui à eux seuls 40% des ventes de voitures neuves dans l’Hexagone, selon un rapport publié aujourd’hui par l’ONG. Or la progression de ces véhicules sur le marché de l’automobile est considérée comme un «non-sens» par WWF, face à la crise climatique.

En cause : la plus grande pollution qu’émettent ces véhicules par rapport à une voiture de taille standard. «Depuis dix ans, nos voitures prennent 1cm tous les deux ans et 10 kg par an», explique WFF France. Un SUV pèse en moyenne 200 kg de plus qu’une petite voiture, et est moins aérodynamique. Plus un véhicule est lourd, plus il consomme de carburant pour pouvoir fonctionner. Un SUV émet donc en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard, selon l’ONG.

Dans une interview accordée au Parisien en 2019, Jérémie Almosni, président de l’Ademe (Agence de la transition écologique), affirmait que «l'Europe a pour objectif une consommation moyenne des véhicules de 95 g/CO2, l'augmentation actuelle des émissions de gaz carbonique est essentiellement due au succès des SUV. Ces véhicules vont donc dans le sens inverse de l'histoire.»

Leur taille plus élevée que la moyenne constitue également un problème d’aménagement urbain, selon Jérémie Almosni, car «cela pose des problèmes de cohabitation en ville avec les vélos, les deux-roues motorisés et les piétons.»

Un poids dans le budget des ménages

Autre point que soulève WWF dans son rapport : le coût élevé des SUV. S’ils sont en général déjà plus chers à l’achat (neuf ou d’occasion), l’entretien et le carburant sont aussi en moyenne plus élevés que pour des plus petites voitures.

Cela se répercutera sur les ménages les plus modestes : «alors que les ménages les plus aisés bénéficieront des efforts consentis par les constructeurs pour améliorer l’efficacité énergétique et alléger la consommation de carburant des SUV haut de gamme, il reviendra ainsi aux ménages modestes de payer le prix fort de la surconsommation de carburant imputable aux SUV», estime WWF.

L’ONG chiffre à 408 euros le surcoût annuel de la SUV-isation du parc automobile français en 2030 pour les ménages modestes.

LES SUV électriques, une solution ?

Quid des modèles de SUV électriques ? Ils ne sont pas forcément la meilleure des solutions, indique WWF. Si l’électrification du parc automobile permettrait effectivement de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES), elle ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de réduction des GES de 40% d’ici à 2030.

Les SUV électriques sont donc considérés comme une «fausse bonne idée» par WWF, car leur empreinte carbone serait 34% plus élevée de celle d’une voiture électrique citadine. Limiter la vente de SUV serait le seul moyen de diminuer de manière assez importante les émissions de GES. C’est pourquoi WWF demande que l’État mette en place une politique «engageante et ambitieuse d’orientation du marché automobile vers des véhicules plus légers et moins puissants.»

Nous appelons le @gouvernementFR et les députés à réorienter l'industrie automobile vers des véhicules plus légers, plus respectueux de l’environnement et plus favorables au pouvoir d’achat !#StopSUV pic.twitter.com/ZQnX0BTWPQ — WWF France (@WWFFrance) October 6, 2020

WWF lance donc un appel au gouvernement pour l’instauration d’un critère «poids» dans le dispositif de bonus-malus automobile. Ce point faisait notamment partie des propositions de la convention citoyenne pour le climat.

Interrogé ce mardi matin sur France info, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a affirmé qu’une information «plus claire» sur les niveaux de pollution des véhicules devrait être mise en place, pour mieux aiguiller les Français dans leurs choix de consommation.

Il s’est cependant positionné contre l’interdiction ou la limitation des publicités pour les SUV, proposition faite par Isabelle Autissier, présidente de WWF France ce matin, également sur France info.