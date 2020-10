Pourquoi nos cheveux tombent-ils plus en automne ?

Chaque année, au moment où les arbres perdent leurs feuilles, les humains perdent leurs cheveux. Pourquoi tombent-ils davantage durant cette saison ?

«Chaque année, en automne, je perds vraiment beaucoup de cheveux. J'en constate davantage sur ma brosse ou au moment du lavage et à chaque fois cela m'effraie !», confie Emma, 33 ans.

Avant toute chose, il faut savoir que chaque cheveu pousse indépendamment d'un autre et passe par trois phases. La plus longue d'entre elles (trois à sept ans), dite «anagène», est une période de croissance qui se caractérise par une division cellulaire intense, suivie d'une seconde phase, appelée «catagène», qui s'étend sur trois à quatre semaines. A ce stade, la croissance du cheveu est ralentie, et la fibre capillaire n'est plus produite.

La dernière phase, dite «télogène», concerne 10 à 15 % de la masse capillaire. Elle se caractérise par une période de chute qui va durer deux à quatre mois. Jusqu'alors attaché au follicule pileux, le cheveu, plus fragile, finit par s'en détacher naturellement, poussé par un nouveau bulbe pileux en développement. Un cycle peut alors redémarrer avec un nouveau cheveu, pile au même endroit. Ainsi, entre 50 et 100 cheveux tombent en moyenne chaque jour, pour être remplacés par d'autres.

Après l'été, la chute de cheveux tant redoutée

«Pour faire simple, nous sommes à l’image de notre écosystème : cyclique, explique Amandine Béroudiaux, naturopathe. En été, la chaleur et la lumière accélèrent le cycle de vie du cheveu, nous avons ainsi une production de cheveux un peu plus importante. A l'automne, ce cycle prend fin, ce qui entraîne une chute qui paraît encore plus impressionnante du fait de la masse capillaire plus importante acquise en été.»

«En automne, les jours raccourcissent, la température et l’exposition à la lumière changent, notre thyroïde n’aime pas beaucoup ce type de variations, ce qui peut entraîner des variations hormonales qui impacteront la chute de cheveux», ajoute l'experte. Cette chute saisonnière des cheveux dure en moyenne quatre à six semaines maximum.

En définitive, rien ne sert de stresser pour un phénomène des plus naturels. Comme le résume bien Amandine Béroudiaux, «les feuilles tombent, nos cheveux aussi, nous sommes à l’image de notre mère : la nature».

En revanche, si la chute devient vraiment anormale, il faut consulter, car les causes peuvent être variées et diffèrent d'un individu à l'autre (hormones, stress, carences, alopécie, fatigue extrême etc.). Une chute de cheveux est considérée comme pathologique dès lors qu'une personne perd plus de 100 cheveux par jour pendant une assez longue période pouvant aller jusqu'à deux mois.

Il faut savoir que les cheveux qui tombent sont déjà morts depuis plusieurs semaines. Les traitements capillaires ne peuvent donc pas agir sur la chute elle-même, mais essentiellement sur les cheveux qui vont repousser. Il est donc préférable de commencer un traitement contre la chute, qu'il soit sous forme de lotions ou de compléments alimentaires, trois mois avant l'automne ou le printemps (qui lui aussi, implique une chute saisonnière).

Enfin, rappelons que tout ce dont nous avons besoin pour contrer cette vilaine chute se trouve dans notre alimentation, surtout dans les fruits et légumes de saison.