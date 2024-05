Pétéchies : quelles sont les causes principales de ces petites taches sur la peau ?

Les pétéchies sont de petites taches cutanées de forme rondes et plates. De couleur rouge, brune ou violette, ces points sont dus à l'infiltration de sang sous la peau et apparaissent au cours de certaines maladies infectieuses. Des troubles sanguins, des carences, un effort intense et la prise de certains médicaments peuvent également en être à l'origine.

Des maladies infectieuses

Plusieurs maladies infectieuses peuvent favoriser l'apparition des pétéchies comme la mononucléose infectieuse, l'endocardite, une infection de la paroi interne du cœur, ou encore la grippe. Ces petites taches rouges sur la peau sont aussi le symptôme d’infections bactériennes, telles que la méningite, la scarlatine, l’angine streptococcique, une infection de la gorge ou encore la septicémie. Si vous présentez des pétéchies, prenez rendez-vous avec votre médecin.

La prise de certains médicaments

Certains médicaments peuvent également être responsables. C’est le cas de le pénicilline (un antibiotique), de la quinine (un antipaludéen) de l'héparine (anticoagulant), du naproxène (anti-inflammatoires non stéroïdiens), de la phénytoïne (antiépileptiques) et de certains anti-dépresseurs.

Des affections sanguines

Des petits points rouges vifs peuvent se manifester en cas d’affections sanguines. Les patients souffrant d’une leucémie (cancer du sang) peuvent constater des pétéchies. La thrombopénie, qui se caractérise par une diminution anormale du nombre de plaquettes, peut également engendrer la formation de pétéchies, tout comme les vascularites, une inflammation des vaisseaux sanguins.

des Carences

Par ailleurs, ces petites tâches cutanées, plates au toucher, peuvent être le signe d'une carence en vitamine E, qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif, ou en vitamine K, qui joue un rôle dans la coagulation sanguine et aide à la fixation du calcium sur les os et les dents.

Une pression intravasculaire

Enfin, les pétéchies peuvent apparaître à la suite d’une pression intravasculaire élevée, provoquée par exemple par un effort physique intense, des vomissements importants, une grosse toux ou encore l'accouchement.