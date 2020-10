Miss France 2021 : qui est Léa Graniou, Miss Limousin 2020  ?

Léa Graniou été élue Miss Limousin 2020 en septembre dernier, à Aubusson. Elle représentera sa région lors de l’élection de Miss France qui aura lieu le 12 décembre prochain.

A 20 ans, la jeune femme originaire de Limoges en Haute-Vienne suit des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants.

Pour le jury, ce n'est pas une inconnue. C'est la deuxième fois qu'elle défile sur le catwalk pour devenir Miss Limousin. L'année passée, elle avait terminé première dauphine d'Alison Salapic.

Déterminée à décrocher l'écharpe, elle s'était confiée au micro de France Bleu : «ça m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et une réelle volonté de représenter cette région, et c'est une très grande fierté».

Très présente sur les réseaux sociaux, Léa Graniou partage avec ses fans ses moments d'intimité en famille ou entre amis. Elle avait également partagé avec ses followers sa préparation au concours de Miss France, avec ce message plein d'optimisme : «La persévérance est la clé de la réussite».