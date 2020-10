Climat : Extinction Rebellion lance une semaine de désobéissance civile ce dimanche

Il veut continuer à se faire entendre malgré la crise sanitaire. Ce dimanche 11 octobre, le mouvement écologiste Extinction Rebellion va lancer une semaine de désobéissance civile dans plusieurs grandes villes de France, pour dénoncer «l'inaction» du gouvernement face à l'urgence climatique et écologique.

A Paris, les militants de la branche française de ce mouvement né au Royaume-Uni ont notamment prévu une grande occupation d'un endroit tenu secret, des marches lentes dans des lieux symboliques de la capitale, un happening artistique ou une «méditation pour la paix» au jardin du Champ-de-Mars. A Lille, des actions sur le thème de l'alimentation et de la protection de la biodiversité marine sont programmées.

A Bordeaux, désormais dirigé par un maire écolo, Pierre Hurmic, des initiatives diverses seront organisées toute la semaine : plantation d'arbres, traçage de pistes cyclables, retrait de publicités, mise hors-service de trottinettes électriques... A Nantes, le collectif local d'Extinction Rebellion prévoit des actions pour dénoncer «la bétonisation des espaces naturels» et «l'agression publicitaire». Des opérations sont également prévues à Lyon, Toulouse ou encore Strasbourg.

Face à l'inaction du #gouvernement !



Face aux crises sociales !!



Face à l'#urgenceclimatique et écologique !!!



Il est urgent d'agir



Rejoignez #ExtinctionRebellion dès le 11 octobre pour une belle série d'actions #RebellionMaintenanthttps://t.co/Kcg7jjG09b — Extinction Rebellion France (@xrFrance) September 28, 2020

Il s'agit de la seconde mobilisation de la sorte, appelée «Rébellion internationale d'octobre», initiée par le mouvement écologiste. L'an dernier, à la même époque, des actions de désobéissance civile s'étaient tenues en France et aux quatre coins du monde. A Paris, des manifestants avaient notamment occupé le centre commercial Italie 2, investi la place du Châtelet et bloqué la circulation devant l'Assemblée nationale avant d'être délogés par les forces de l'ordre.

Une mobilisation internationale

Cette année, cette «Rébellion internationale d'octobre» n'a pas lieu la même semaine partout dans le monde. Les hostilités ont démarré au Royaume-Uni début septembre, où des militants d'Extinction Rebellion ont notamment bloqué des imprimeries et ainsi perturbé la distribution des journaux. Ces dernières semaines, des actions se sont tenues en Pologne, au Danemark, en Autriche, en Finlande, au Portugal, en Allemagne, en République Tchèque, en Italie, en Espagne ou encore en Belgique. En Australie, la semaine de désobéissance civile débute comme en France ce dimanche. Plus de 30 pays sont concernés, selon le mouvement écologiste.

Sur la page Facebook de l'événement hexagonal, Extinction Rebellion France présente ses revendications «face à l'urgence de la crise climatique en cours». Le mouvement souhaite «repenser un nouveau système économique et social», et demande donc au gouvernement de stopper «ses plans de relances des secteurs les plus polluants», de préparer «une transition juste et équitable dans le respect de la biodiversité» et d'appliquer «sans restriction les propositions de la Convention citoyenne pour le climat». «Il est urgent de se rebeller !», conclut l'organisation au logo en forme de sablier inséré dans un cercle.