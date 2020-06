La porte-parole d’Extinction Rebellion devient lobbyiste pour l’énergie nucléaire

Un changement de vie radical. La porte-parole outre-Manche d'Extinction Rebellion Zion Lights a quitté le groupe de protestation pour devenir lobbyiste pro-nucléaire pour Environmental Progress (EP).

Pour expliquer ce revirement, cette femme de 36 ans et mère de 2 enfants a déclaré à la presse qu'elle s'était sentie «dupée» par les militants anti-nucléaires. Et ce, jusqu'à ce qu'elle en lise plus sur l'énergie nucléaire.

«Entouré d'activistes antinucléaires, j'avais laissé la peur des radiations, des déchets nucléaires et des armes de destruction massive s'infiltrer dans mon subconscient. J'ai réalisé que j'avais été dupé dans le sentiment anti-science depuis tout ce temps», témoigne-t-elle au DailyMail.

«Les faits n'ont pas vraiment changé, mais une fois que je les ai compris, j'ai changé d'avis», explique-t-elle ajoutant que «maintenant, j'ai quitté l'organisation pour prendre position en tant que militant pour l'énergie nucléaire». Dont elle a rejoint les rangs la semaine dernière.

Du côté d'Extinction Rebellion, son départ et sa prise de poste pour la moins inattendue n'a suscité que très peu de réaction.

