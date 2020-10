Violences contre les jeunes femmes : les 16-20 ans principales victimes

Quelles soient sexuelles, psychologiques ou physiques, les violences dans le couple n’épargnent aucune tranche d’âge. Selon une étude publiée par «En avant toute(s)» à l’occasion de la Journée internationale de la fille, ce 11 octobre, elles commencent même parfois dès l’adolescence.

Parmi les moins de 26 ans, la tranche d’âge 16-20 ans est la plus touchée. Elle représente 47% des victimes, précise l’association féministe, qui a analysé plus de 1.000 conversations tenues entre novembre 2019 et juin 2020 sur le site de tchat commentonsaime.fr. L’enquête révèle que lors de leur témoignage, les victimes ont en moyenne 20 ans.

Les jeunes femmes sont principalement victimes de leurs conjoints (33,3%) ou ex-conjoints (26,7% des cas). «Etre jeune n'est pas une protection contre le viol ou de graves violences psychologiques», a déclaré Louise Delavier, porte-parole d'«En avant toute(s)». «Les violences conjugales n'attendent pas le mariage, les enfants». Des jeunes filles de 14 ans vivent de tels problèmes «dès leur première histoire» de couple, a souligné la militante.

les jeunes victimes s'opposent davantage

Dans 70% des cas, les victimes sont plus jeunes que leur agresseur. Elles ont entre 1 et 12 ans de moins, notent les autrices, précisant que l’un des prétextes les plus couramment utilisés par les personnes violentes pour justifier leurs actes est la supposée «jalousie» (24 % des cas). L’enquête révèle aussi que dans 58,4% des cas, les personnes de moins de 26 ans restent enfermées dans leur relation deux ans ou plus.

Les jeunes victimes s’opposent toutefois davantage à la violence que leur aînées (33,3% contre 19%). Et dans presque un cas sur quatre, elles se confient à une personne de leur entourage. Mais les jeunes femmes demeurent «un public très peu repéré par les structures, et donc très peu aidé», regrette Louise Delavier.