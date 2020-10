Couvre-feu : tout savoir sur l’attestation de déplacement

Le Président de la République l’a annoncé mercredi soir : un couvre-feu sera mis en place à partir de ce vendredi minuit en Île-de-France et dans huit autres métropoles. Or qui dit couvre-feu dit également attestation de sortie. Comme pendant le confinement, un justificatif sera nécessaire pour se déplacer en pleine nuit.

Quand sera-t-elle nécessaire ?

Lors d’une conférence de presse ce jeudi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé les situations exceptionnelles lors desquelles il sera nécessaire de se munir de l’attestation.

Elle devra être délivrée pour des raisons de santé, si vous devez vous rendre en urgence à l’hôpital ou dans une pharmacie de garde pour acheter des médicaments entre 21h et 6h du matin. Avec l'attestation, vous pourrez également vous déplacer si devez aider un proche isolé ou vulnérable, ou promener votre animal de compagnie.

En ce qui concerne les déplacements, il sera autorisé de braver le couvre-feu pour prendre un train ou un avion, mais il sera impératif de pouvoir présenter votre billet pour justifier votre déplacement.

Enfin, les personnes travaillant de nuit devront également se munir de cette attestation dérogatoire. Il leur faudra en plus pouvoir montrer un justificatif employeur ou une carte professionnelle, qui prouve que le métier exercé oblige à travailler de nuit.

Comment se la procurer ?

Comme pendant le confinement, un document à remplir sera très prochainement mis en ligne sur le site du gouvernement. Il sera possible de l’imprimer pour le remplir, de la reproduire soi-même à la main sur une feuille, ou de la présenter sous format numérique sur smartphone grâce à un générateur bientôt disponible sur le site du gouvernement ou du ministère de l’intérieur.

Attention toutefois, cette attestation ne sera valable que pendant une heure, sauf si vous travaillez de nuit.

Quel risque si je n’ai pas d'attestation ?

En cas de non-respect de ces règles et d’absence de justificatif de sortie, comme pendant le confinement, les contrevenants s’exposent une amende de 135 euros. Elle pourra monter à 3.750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de double récidive.

Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a annoncé le déploiement de 12.000 policiers et gendarmes entre 21h et 6h du matin dans les villes concernées par le couvre-feu pour veiller au respect de ces règles.