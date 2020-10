Valérie Pécresse souhaite une journée consacrée à la liberté d’expression dans toutes les écoles

Après le sauvage assassinat de Samuel Paty, un professeur des Yvelines, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, Valérie Pécresse a réclamé ce dimanche qu'une journée consacrée à la liberté d'expression ait lieu dans toutes les écoles après les vacances de la Toussaint.

«A la rentrée, le lundi 2 novembre, il devrait y avoir une journée pédagogique entièrement consacrée à la liberté d’expression dans chaque classe, à chaque niveau scolaire, dans chaque ville, dans chaque quartier», a appelé la présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France, invitée du Grand Rendez-vous CNEWS/Europe 1/Les Echos.

Une journée durant laquelle les professeurs pourraient «parler du droit de caricaturer et montrer des caricatures», a expliqué la présidente du mouvement Libres !. C'est ce qu'avait fait récemment Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). A l'occasion d'un cours d'éducation civique et morale sur la liberté d'expression, il avait montré à ses élèves de 4e des caricatures du prophète musulman publiées par Charlie Hebdo, ce qui lui avait valu des critiques de certains parents d'élèves et même une plainte de l'un d'entre eux.

«Faire reculer l'islamisme»

Ce n'est qu'en assumant «des principes très forts» que l'on pourra «faire reculer l'islamisme», qui est aujourd'hui «dans nos écoles», a jugé Valérie Pécresse. «L’objectif aujourd’hui, c’est que ce combat, cette guerre contre l’islamisme doit se mener dans chaque classe. Il n’y a pas une école à deux vitesses, une école dans laquelle on peut parler de tout et une école dans laquelle on ne peut parler de rien», a-t-elle clamé.

La présidente de la région Ile-de-France a repris ainsi la proposition de Manuel Valls, évoquée plus tôt dans la même émission dimanche matin. «La meilleure manière de protéger les enseignants, l'école et l'avenir de nos enfants (...), c'est qu'au lendemain de la rentrée scolaire, après les vacances de la Toussaint, partout dans ces cours d'histoire-géo, en 4e, en 3e, au lycée, on montre ces caricatures, celles de Charlie Hebdo, on organise un grand débat dans l'école», a déclaré l'ancien Premier ministre socialiste.