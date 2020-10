Appli de rencontre : pourquoi il ne faut surtout pas dire «salut !» pour séduire

Il n’y a jamais de seconde première impression, et cette réalité s’applique aussi aux sites de rencontre. Selon une étude, engager la conversation par un «Salut !» peut ruiner vos chances de conclure.

En effet, selon une étude produite par l’application de rencontres Inner Circle et l’agence d’étude de marché Opinium, seule une personne sur dix utilisant cette formule d’accroche – peu originale – recevra une réponse de son interlocuteur. L’enquête a été menée en ligne auprès de 1.002 adultes célibataires et ouverts aux rencontres.

Une approche qui n’impressionne pas, mais qui est tout de même utilisée par 77% des hommes interrogés. Ce sont d’ailleurs plus souvent les hommes qui ont du mal à démarrer une conversation (1 sur 3) que les femmes (1 sur 5).

Si cette entrée en matière est si souvent utilisée, c’est pour sa facilité selon 40% des sondés, ou parce que c’est poli (32%). Malheureusement, elle est plutôt mal perçue : cela relève d’un manque d’effort pour 68% des personnes interrogées. De quoi tout de suite mettre un froid dans la conversation, car pour 91% des célibataires, «le premier message est crucial», selon Inner Circle.

«Notre mission est d’aider les célibataires à faire des rencontres qui comptent. Pour y parvenir, nous avons fait le choix de supprimer un mot (salut) de l’application. Car il est temps de se présenter de manière plus personnelle, créative et impactante, pour mettre toutes les chances de son côté, pour rencontrer son match», déclare David Vermeulen, le fondateur de l’application, dans un communiqué.

le premier message ne doit pas laisser indifférent

Pas de panique cependant, l’application a recensé plusieurs phrases ou expressions drôles ou audacieuses pour aider les célibataires à mieux engager la conversation sur les applications de rencontre. Sont par exemple recommandées les phrases : «T’as d’beaux yeux tu sais», «12h : cours de tennis. 15h : zoom call avec mon boss. 17h : sortir Médor. 20h : un verre avec toi ?» ou encore «On n’était pas à la fac ensemble ? Je pense qu’on avait le même cours d’alchimie».

Inner Circle propose même des approches plus directes et moins fines : «Cherche CDI : câlin à durée indéterminée», «Je ne suis pas célibataire, je suis en phase de casting», ou encore «Ready pour un challenge ? Règle numéro 1 : séduire mon estomac.» L'objectif : marquer les esprits dès le premier message.