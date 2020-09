Sur Tinder, un homme qui pose avec son chat a moins de chances de matcher

Les chats ont la cote sur les réseaux sociaux, mais un peu moins sur les applications et sites de rencontres. Selon une étude américaine, les hommes qui posent avec leur petite boule de poils ont moins de chances de «matcher» avec une femme.

Les utilisatrices ont en effet tendance à trouver cela moins séduisant et pas très viril. Le duo «homme/chat» leur donne également l'impression que l'individu en question est «plus névrosé» et moins enclin à se lancer dans une rela­tion amoureuse. C’est en tout cas ce que révèle cette enquête relayée par The Independent et menée par des chercheurs de l’université du Colorado.

Pour arriver à cette conclusion, ces derniers ont montré à 1.380 femmes, âgées de 18 à 24 ans, deux photos d’un même homme, d’une vingtaine d’années, brun, et vêtu d’un tee-shirt bleu. Sur la première, il apparaît seul, et sur la deuxième, il est accompagné de son animal. Ensuite, ils leur ont demandé de noter les deux clichés, et de dire si elles aimeraient rencontrer cette personne.

Résultat, la majorité des femmes préférerait avoir un rencart avec l’homme qui pose sans son chat. «Les femmes âgées d'une ving­taine d'années qui regardent une photo du même homme avec et sans chat trouvent que l’homme est moins viril avec son animal», conclut l'étude.

En revanche, aux yeux des utilisatrices interrogées, l'homme qui se prend en photo avec son chat semble plus agréable, et plus ouvert d’es­prit, est-il précisé.