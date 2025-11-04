Toute l’actu en direct 24h/24
«Avoir bientôt des enfants» : une joueuse de tennis recherche l’amour sur un site de rencontres

Danielle Collins a mis un terme à sa saison après l'US Open. Danielle Collins a mis un terme à sa saison après l'US Open. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Ancienne numéro 7 mondiale et finaliste de l’Open d’Australie en 2022, l’Américaine Danielle Collins est à la recherche de l’amour sur un site de rencontres.

Elle est un cœur à prendre. Célibataire depuis sa séparation avec le vice-président d’une entreprise de biotechnologie, après un peu plus d’un an de relation, Danielle Collins (31 ans) est à la recherche de l’amour. Et dans l’espoir de retrouver un compagnon, l’ancienne 7e joueuse mondiale a décidé de s’inscrire sur un site de rencontres, postant une annonce sur ses envies.

«Actuellement joueuse de tennis professionnelle, mais j’aspire plutôt à devenir une épouse traditionnelle. J’ai déjà vécu ma période de femme d’affaires accomplie. Je veux juste élever mes poules, faire des travaux à la maison, préparer du pain au levain frais, être une maman au foyer pour mon chien et, si tout va bien, avoir bientôt des enfants», a notamment indiqué la finaliste de l’Open d’Australie en 2022, retombée au 65e rang mondial.

Et parmi ses critères prioritaires, elle souhaite un homme assez fortuné et de grande taille. «Si tu mens sur ta taille, laisse-moi tranquille. Ici, ce n’est pas un endroit pour les petits rois», a ajouté la joueuse américaine, connue pour son franc-parler et qui a accumulé près de 10 millions d’euros de gains depuis le début de sa carrière.

Une carrière perturbée par des soucis physiques. En 2024, Danielle Collins, qui souffre d’endométriose, avait annoncé sa retraite pour des raisons médicales avant de finalement revenir sur le circuit cette année. Mais confrontée à des blessures récurrentes, elle a mis un terme prématuré à sa saison après l’US Open.

