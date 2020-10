Ile-de-France : vers une flotte de bus 100 % électrique d'ici à 2025 ?

En Ile-de-France, 100 % de la flotte de bus de la région sera équipée de véhicules propres dès 2025 en zones urbaines denses – c'est-à-dire à Paris et sa proche couronne – et dès 2029 pour l’ensemble de la région.

«Avec le Plan Bus 2025, Ile-de-France Mobilités accélère le renouvellement des bus pour améliorer la qualité de vie des Franciliens», a ainsi annoncé l'autorité organisatrice des transports ce mercredi 21 octobre, qui ajoute qu'un appel d'offres a d'ores et déjà été lancé pour se doter de nouveaux véhicules propres. «Dès l'an prochain, 600 bus propres par an seront déployés sur le réseau de transport dans la région», a ajouté Ile-de-France Mobilités.

Dans 10 ans, IDFM ambitionne donc que l'intégralité de la flotte de bus de la RATP fonctionne au biogaz ou à l'électricité et «s'engage dans un processus de transition énergétique de son parc de bus et cars». Pour ce faire, il faudra d'abord remplacer les 8.700 bus – sur les 10.300 au total – qui fonctionnent encore au diesel dans la région. A titre d'exemple, sur les 4.700 bus de la RATP qui desservent la zone centrale, 3.300 fonctionnent encore au diesel.

[#Bus2025] La transition énergétique avance en @iledefrance. Visite du dépôt bus de Montrouge dont les travaux d’électrification financés par @idfmobilites vont permettre d’accueillir 100% de bus électriques ! Objectif : déployer 100% de bus + propres en zones denses d’ici 2025 pic.twitter.com/mytH1t5owj — IDF Mobilités (@IDFmobilites) October 21, 2020

«Pour nous, l'enjeu est énorme puisqu'il est de diminuer de moitié nos émissions de CO2 à l'horizon 2025. Trois quarts des gaz à effet de serre sont générés par la traction, et trois quarts de la traction, c'est les bus», a souligné la PDG de la RATP Catherine Guillouard à ce sujet. A terme, l'objectif de la RATP est disposer 2.200 bus biogaz (contre 250 actuellement) et 1.500 électriques (contre 150), en plus de ses 1.000 hybrides, et ce, avant 2025.

Comme le rappelle IDFM, l'Ile-de-France dispose d’un des réseaux de transports en commun les plus riches du monde (1.500 lignes de bus, 14 lignes de métros, 9 lignes de tramways et 14 lignes de trains et RER) qui permet aux Franciliens de réaliser près de 9,5 millions de déplacements chaque jour.