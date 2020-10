Ile-de-France : les nouvelles rames MP14 mises en service sur la ligne 14

La première rame nouvelle génération MP14 va être mise en service ce lundi 12 octobre, sur la ligne 14 du métro. Inaugurée à la station Olympiades en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, cette première rame à 8 voitures circulera ensuite sur le réseau.

«Plus spacieuse», «plus large», «plus écologique» et «plus accessible aux personnes à mobilité réduite», cette nouvelle rame est la première de 72 au total à être déployée sur le réseau de la ligne 14. Affichant 120 mètres de longueur, elle sera également la plus longue que les précédentes, puisque les rames actuellement en circulation ne font que 90 mètres.

L'intérieur de cette rame MP14 a en effet été entièrement repensé, afin d'être plus confortable, se réjouit le groupe RATP, qui assure que celle-ci circulera ensuite pour 40 à 50 ans. Il faudra néanmoins attendre 2024 et la fin du prolongement de la ligne 14 au nord et au sud, pour que les 72 nouvelles rames soient déployées sur le réseau.

A noter qu'en marge de cette inauguration, les trains de la ligne 14 ne circuleront pas ce week-end. Cette interruption de circulation intervient en effet dans le cadre de l'ouverture du prolongement de la ligne 14 au nord, jusqu'à Mairie de Saint-Ouen (93), prévue mi-décembre prochain.