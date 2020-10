Ile-de-France : le prolongement des lignes 4 et 12 du métro retardé

Prévus initialement pour être livrés en 2021, les prolongements des lignes 4 et 12 vont tous deux être retardés «de quelques mois», à cause de la crise sanitaire, a annoncé la RATP ce mercredi 14 octobre.

«Suite à la crise sanitaire inédite liée au Covid 19 et aux conséquences sur nos activités de chantier et celles de nos sous-traitants, la RATP a travaillé à un nouveau calendrier de mise en service des prolongements des lignes 4 et 12 du métro», a ainsi expliqué la RATP.

Le confinement du printemps 2020, précédé lui-même par les mouvements sociaux de janvier 2020, a en effet mis à mal le calendrier prévu, qui a dû être entièrement replanifié. La RATP souligne d'ailleurs que «ces nouveaux calendriers» sont «sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire» et pourraient donc à nouveau décalés.

La ligne 4 prolongée à la fin de l'année 2021

De fait, alors que le prolongement de la ligne 4 du métro au sud – depuis l'actuel terminus Mairie de Montrouge jusqu'à Bagneux (92) – devait être livré mi-2021, il ne le sera pas avant la fin de l'année 2021. Environ 6 mois de retard donc, pour ce prolongement long de 1,8 km, auquel s'ajoute, indique la RATP, «la réhabilitation du tunnel existant derrière la gare de Montrouge». Soit 2,7 km au total.

Depuis mai, les travaux portent sur le raccordement entre la ligne existante et son prolongement, sur les aménagements des deux nouvelles stations Barbara et Bagneux-Lucie Aubrac et sur les aménagements propres au futur centre de dépannage des trains.

La ligne 12 prolongée au printemps 2022

Pareil pour le prolongement de la ligne 12 du métro au nord – depuis l'actuel terminus Front populaire jusqu'à Mairie d'Aubervilliers (93) – qui devait être livré à la fin de l'année 2021 et qui ne le sera pas avant le printemps 2022. Envrion 6 mois de retard également, pour ce prolongement long de 1,9 km.

Depuis la fin du confinement, les travaux consistent à aménager la station Aimé Césaire et à poser les voies entre les stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers.

La ligne 14 prolongée bientôt en service

A noter néanmoins que le prolongement de la ligne 14 depuis l'actuel terminus Saint-Lazare (8e) vers Mairie de Saint-Ouen (93) est quant à lui en bonne voie d'aboutir, puisque la date du 14 décembre vient d'être annoncée pour la mise en service de ce nouveau tronçon de métro. Pour rappel, ce prolongement permettra la desserte de 4 nouvelles stations : Pont Cardinet (17e), Porte de Clichy (17e), Clichy-Saint-Ouen (92/93) et Mairie de Saint-Ouen (93).

Attention néanmoins, la station Porte de Clichy n'ouvrira pas avant le mois de janvier prochain : les futurs usagers du prolongement de la ligne 14 la traverseront sans que les trains ne s'y arrêtent. La raison ? L'aménagement et la mise en place des équipements de cette station (escaliers, ascenseurs...) sont encore «en cours de finalisation».