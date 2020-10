Couvre-feu étendu : ces villes qui pourraient être concernées

La situation continue de se dégrader. Malgré des mesures de plus en plus restrictives ces dernières semaines, le rebond de l'épidémie de coronavirus s'aggrave de jour en jour, en particulier dans les métropoles. Pour lutter contre cela, le Premier ministre Jean Castex devrait étendre le couvre-feu à d'autres territoires ce 22 octobre.

Alors que Saint-Etienne fait partie des villes concernées par la mesure depuis le 17 octobre, l'ensemble du département de la Loire devrait désormais connaître le même sort. D'autres départements comme le Gard, l'Isère ou encore le Rhône, où les chiffres sont préoccupants, pourraient connaître une décision similaire. Nice-Matin a de plus expliqué que le département des Alpes-Maritimes ferait bien partie des territoires à subir le couvre-feu. La mesure devrait entrer en place le 24 octobre prochain.

D'après Le Parisien, la situation d'autres villes sont à l'étude. Clermont-Ferrand, Orléans, Tours, Strasbourg ou encore Toulon semblent se diriger tout droit vers un couvre-feu au vu des indicateurs toujours plus alarmants. En effet, le gouvernement se base sur trois facteurs pour déterminer la gravité de la situation au niveau local : l'incidence globale, l'incidence chez les plus de 65 ans et la part de patients atteints du coronavirus hospitalisés en réanimation. Toutes les villes citées plus haut dépassent le seuil critique dans deux des trois indicateurs.

Pour rappel, à l'heure actuelle, la règle a été instaurée en premier lieu en Île-de-France ainsi qu'à Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. Le but pour le gouvernement est de ne pas remettre en place de confinement, notamment pour éviter d'endommager une économie d'ores et déjà en crise.