Disneyland Paris se dote de 67.500 panneaux solaires

Disneyland Paris, le célèbre parc d'attractions de la région parisienne, a annoncé ce jeudi 22 octobre la mise en place de 67.500 panneaux solaires sur son parking. La première partie de cette ambitieuse installation sera opérationnelle au printemps prochain.

«Disneyland Paris a lancé la construction de l'une des plus grandes centrales en ombrières photovoltaïques d'Europe, qui verra le jour en plusieurs étapes jusqu'en 2023», a ainsi communiqué la direction du célèbre parc d'attractions situé en Seine-et-Marne (77) ce jeudi.

Située au niveau du parking visiteurs, cette centrale sera composée de 67.500 panneaux solaires, qui seront positionnés au-dessus des véhicules des visiteurs du parc et qui serviront également à protéger du soleil et des intempéries plus de 9.500 places de stationnement.

A terme, Disneyland Paris mise sur la réduction annuelle de 750 tonnes les émissions de CO2 au sein du territoire local de Val d'Europe. Et si cette centrale n'est – sur le papier – «pas destinée à l'auto-consommation», il n'en demeure pas moins que l'ensemble des 17 hectares d'ombrières produiront l'équivalent de 17 % de la consommation électrique de Disneyland. Soit l'équivalent, selon le groupe, «de la consommation énergétique annuel d'une ville de 14.500 habitants».

Une stratégie environnementale

C'est «un projet réalisé sur mesure», a fait savoir Stéphanie Andrieu, la directrice générale d'Urbasolar. Cette société française spécialiste du solaire photovoltaïque – co-investisseur du projet – sera notamment chargée de la gestion et de l'exploitation de cette centrale, qui sera, en 2023, l'une des plus grandes en Europe.

«En tant que qu'entreprise et leader du tourisme, nous devons miser sur le développement durable de notre destination et de ses alentours en optant pour des pratiques écoresponsables», a ainsi déclaré Natacha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris, qui assure que «l'innovation et la préservation de l'environnement font partie de l'héritage transmis par Walt Disney».

Une stratégie environnementale conduite depuis plusieurs années par le groupe, et qui s'est traduite par une série de mesures allant de la suppression des pailles et plastiques mono-usage à la création d'une station d'épuration ou d'une centrale géothermique sur site.