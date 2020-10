Le gel fait-il perdre plus vite les cheveux ?

Le gel capillaire est un produit incontournable pour tous ceux qui ont du mal à dompter leur mèches rebelles et qui aiment fixer leur coupe. Mais est-il aussi bénéfique que pratique ? Ces produits peuvent-ils être l'origine d'une chute de cheveux ?

Que les personnes qui utilisent du gel, du spray fixant ou encore de la cire se rassurent, la dermatologue Nina Roos, spécialisée en esthétique et en cosmétique, est formelle à ce sujet : «le gel coiffant n’est pas responsable de la chute de cheveux.»

C’est plus la gestuelle que le gel lui-même qui peut engendrer ce phénomène. «Chez les gens qui ont eu une tendance naturelle à la chute de cheveux, mettre du gel, puis frotter son cuir chevelu trop fort, peut détacher des cheveux», explique-t-elle.

éviter les gestes brusques

C’est pourquoi il faut éviter «de l’appliquer en ayant des gestes trop brusques», conseille la spécialiste, qui rappelle que «le lissage, les tressages serrés, ou un coiffage trop vigoureux», sont également susceptibles de provoquer une perte plus ou moins massive de cheveux.

Certaines personnes peuvent observer que ce produit cosmétique «ne fait pas du bien à la gaine capillaire, et que le cheveux s’effiloche, qu’il devient terne ou cassant», souligne Nina Roos. Dans ce cas, «il faudrait peut-être s'en passer».

Mais «que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, insiste-t-elle, il faut chasser les idées reçues, le gel ne fait pas perdre plus vite les cheveux».

Privilégier des produits naturels

Plus naturel, plus écologique et plus respectueux du cheveu car exempt de tout ingrédient potentiellement néfaste pour le cheveu, la santé et l'environnement, le gel d'aloe vera peut tout à fait remplacer le gel classique que l'on trouve en grande surface.

De même que certains gels, estampillés du label bio, assurent une bien meilleure composition et une alternative plus saine pour la fibre capillaire.