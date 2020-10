On a testé l'expérience théâtrale et immersive «Sleepy Hollow» au Pavillon Rive Gauche

Un voyage dans le temps aussi angoissant que divertissant. Situé en plein coeur du quartier latin à Paris, le Pavillon Rive Gauche accueille jusqu’au 11 novembre une expérience théâtrale et immersive inspiré du film de Tim Burton, La légende du cavalier sans tête, qui ravira aussi bien les aficionados de cocktails originaux que les amateurs de frissons.

Après avoir poussé la porte de ce lieu atypique, ancien cinéma récemment rénové et rattaché au réseau de lieu de MR Agency, chaque participant se retrouve plongé dans le sombre univers de Sleepy Hollow, petite bourgade isolée de la Nouvelle-Angleterre, qui, à la fin du XVIIIe siècle, vit sous la menace d’un fantomatique cavalier.

A la lueur d’une lune livide et de quelques lanternes, on prend place, un premier verre à la main, servi par une tavernière au caractère bien trempé, et dont il faudra découvrir l’ingrédient secret, à l’une des tables en bois, installées dans une forêt plus vraie que nature, où des arbres aux branches crochues semblent chuchoter toutes sortes de secrets, et où le brouillard, peine à se lever.

©C.Ronchin pour CNEWS

©C.Ronchin pour CNEWS



Au fil de cette aventure de 90 minutes, organisée par la plateforme numérique Fever, une dizaine d’habitants hauts en couleur, campés par une troupe de comédiens au jeu convaincant, et maniant avec brio l’improvisation, viennent côtoyer les villageois d’un soir. Parmi eux, un bûcheron, le Maire, une mariée au destin tragique, ou encore un médecin, qui passe de table en table, en sortant de sa mallette un antidote alcoolisé.

Au détour d’une conversation, tous glissent quelques indices, que chacun a le choix d’ignorer ou d’exploiter, pour s’immerger pleinement dans l’histoire. En étant bien armé, on est ensuite invité à se rendre devant le cimetière, pour une petite séance photo, puis à s’assoir dans la chaumière d’une sorcière pleine de ressources.

On en ressort quelques rituels plus tard avec une potion dite de «lucidité», aussi appelée «sang de dragon», soit le troisième et ultime cocktail de la soirée (option sans alcool disponible), pour nous faire tourner la tête avant le show final, qui en met plein les yeux et les oreilles.

©C.Ronchin pour CNEWS

©C.Ronchin pour CNEWS

A noter que l'expérience Sleepy Hallow se déroule dans le respect des normes sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Outre le port du masque obligatoire lors des déplacements, du gel hydroalcoolique est à disposition sur toutes les tables et une prise de température est effectuée à l’entrée du Pavillon Rive Gauche, situé 8 rue Frédéric Sauton (Paris 5e).