Halloween : une sélection de programmes pour frissonner en famille sur Disney+

Alors que les citrouilles et les sorcières sont de sortie pour Halloween, Disney+ a sélectionné des contenus « où l’épouvante se joint à l’humour pour des soirées terriblement amusantes ».

Voici quelques-uns des programmes - séries animées, films, courts-métrages et téléfilms - à voir ou à revoir pour tous ceux qui aiment s’amuser à se faire peur :

Les Simpson Horror Shows

Disney+ offre la possibilité de revoir les plus « terrifiants » des épisodes de la série d’animation culte à travers une collection spéciale intitulée « Les Simpson : horreur » qui regroupe les 30 « Simpson Horrow Shows » diffusés au fil des années.

Parmi eux, ne pas manquer l’épisode 4 de la saison 31 inédite, à découvrir en exclusivité sur Disney+. Au menu de «La cabane de l’horreur» - le 666è épisode de la série (cela ne s’invente pas…) - trois parties :



-Danger Things : Après avoir été kidnappé par un monstre, Milhouse se retrouve emmené dans une autre dimension. Lisa va alors tenter de le sauver, à ses risques et périls...



-Heaven Swipes Right : Après avoir été tué par mégarde, Homer peut retourner sur Terre, uniquement en trouvant un nouveau corps. Il va alors en tester plusieurs jusqu'à trouver celui qui puisse combler Marge...



-When Hairy Met Slimy : Grâce à son nouveau travail à la centrale nucléaire, Selma trouve l'amour avec l’extraterrestre Kang. Elle va alors tout faire pour le sauver, malgré les bâtons dans les roues posés par M. Burns et sa sœur…

L’étrange Noël de Monsieur Jack

Classique indémodable sorti en 1993, le film de Tim Burton suit Jack Skellington, Roi des Citrouilles, qui lassé des fêtes d’Halloween décide d’emporter la magie de Noël dans la ville d’Halloween. Une mission qui fait plonger les enfants en plein cauchemar.

Miss Pérégrine et les enfants particuliers

Toujours réalisé par Tim Burton, ce long-métrage sorti en 2016 part dans les pas de Jacob (Asa Butterfield) qui, après la mort de son grand-père, découvre l’existence d’un monde magique : la Maison de Miss Pérégrine (Eva Green) pour Enfants Particuliers dont les résidents possèdent d’étranges pouvoirs…

Hocus Pocus : les trois sorcières

Signé Kenny Ortega (The Descendants 2 et 3), ce film de 1994 suit les aventures des trois sorcières les plus célèbres de Salem - incarnées par Bette Midler, Sarah jessica Parker et Kathy Najimy - qui après avoir jeté un sort sur la ville pour redevenir jeunes doivent affronter trois enfants et un chat doté de parole…

Disney/Buena Vista

Maléfique

Angélina Jolie y incarne la méchante de La Belle au Bois Dormant qui jette un sort à Aurore (Elle Fanning), la fille du Roi… Sorti en 2014, le film de Robert Stromberg est plein de séquences magiques où créatures ailées et monstres de la forêt émerveillent petits et grands.

Into The woods, promenons-nous dans les bois

Tiré d'une pièce à succès de Broadway créée en 1986, cette comédie musicale réalisée en 2015 par Rob Marshall embarque Meryl Streep, James Corden et Emily Blunt dans des aventures qui mêlent les intrigues de plusieurs contes de fées bien connus comme Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce.

Les sorcières d’Halloween, 1 à 4

Dans cette série de téléfilms Disney avec Debbie Reynolds, la jeune Marnie (Kimberly J. Brown), en visite à Halloween Town où de terrifiantes créatures vivent des vies normales, apprend qu’elle descend d’une longue lignée de sorcières...

Zombies 1 et 2

Hit chez les pré-ados, le premier volet de Zombies racontait, en chansons et chorégraphies, les aventures de Zed (Milo Manheim), un zombie joueur de football américain et d’Addison (Meg Donnelly), une pom-pom girl bien vivante qui ensemble unissaient leurs forces pour réussir à faire cohabiter zombies et humains au sein de la ville de Seabrook. Dans le second volet le lycée de mystérieux loups-garous arrivent au lycée et menacent la paix retrouvée…

Toy Story : Angoisse au motel

L’histoire de ce court-métrage Disney Pixar, diffusé pour la première fois sur ABC en 2013, se déroule après les événements de Toy story 3. Buzz, Woody, Jessie et leurs amis y vivent une nuit d’angoisse dans un motel miteux où surviennent d’étranges événements…

Martin et la lumière fantôme

Autre court Pixar, issu en 2006 de l’univers Cars dont il reprend les personnages, Martin et la lumière fantôme raconte comment Martin, la sympathique dépanneuse de Radiator Springs, s’amuse à faire sursauter les habitants du village jusqu’au jour où ces derniers décident de se venger en l’effrayant avec la légende la lumière fantôme : une mystérieuse lumière bleue qui fait disparaître les voitures imprudentes qui ont le malheur de la croiser…