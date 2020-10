Aucune pénurie n’est à prévoir dans les supermarchés, «si tout le monde reste raisonnable», anticipe le secteur

Quelles que soient les «décisions difficiles» que prendra le gouvernement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, les supermarchés assurent ce mardi qu'on y «trouvera tout ce qu'il faut sans difficulté dans les semaines qui viennent». A condition que «tout le monde reste raisonnable» dans ses achats.

S’il reconnaît que certains produits sont la cible d’une forte demande, comme cela a été le cas lors du confinement en mars, le patron de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) Jacques Creyssel, affirme que «les distributeurs se sont préparés à toutes les éventualités puisque différents scénarios sont sur la table» (extension du couvre-feu, reconfinement partiel ou total...).

«Il n'y pas besoin de faire du stock, car on trouvera tout ce qu'il faut sans difficulté dans les semaines qui viennent», rassure-t-il.

L'autoritsation d'ouvrir le dimanche si le couvre-feu est abaissé ?

«On a un tout petit peu d'expérience, on a vu ce qui a précédé le confinement de mars, cela nous a appris un certain nombre de choses ainsi qu'à l'amont, aux industriels», pointe pour sa part Thierry Desouches, porte-parole de Système U. «Depuis la sortie du confinement, on a des stocks légèrement supérieurs à ce qu'ils sont normalement de produits qu'on dit ‘psychologiques’, comme les pâtes ou les conserves de légume».

En attendant les annonces du gouvernement, il espère surtout que les consommateurs «auront appris» du premier confinement et «compris que la chaîne d'approvisionnement avait tenu et que ce qui avait provoqué les ruptures étaient les attitudes un peu hors normes».

Une interrogation existe cependant, pointe Jacques Creyssel: «Aujourd'hui, le couvre-feu à 21h entraîne la fermeture des magasins alimentaires. S'il était avancé, il faudrait savoir si cela conduirait à fermer plus tôt ces magasins», explique-t-il. «Si une décision est prise dans ce sens, il faudrait qu'on ait l'autorisation d'ouvrir le dimanche pour étaler au maximum la venue des clients afin que les conditions sanitaires soient respectées», réclame-t-il.