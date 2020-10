Les Niçois redoutent un nouveau confinement

Flâner en terrasse, se restaurer entre amis, faire du shopping… Depuis quelques jours, les Niçois semblent goûter leur dernier moment de liberté…

Ce mardi 27 octobre, à la mi-journée, les restaurants de Garibaldi, du Vieux-Nice ou de la place Masséna étaient bien remplis. Et pas uniquement grâce au soleil généreux et aux températures agréables. Paradoxalement, il faut plutôt chercher du côté de la crise sanitaire du Covid-19 pour trouver les motivations des intéressés.

Alors que l’éventualité d’un reconfinement, total ou partiel, semble se dessiner, de nombreux habitants ont décidé d’en profiter. «Nous venons de déjeuner et nous allons à présent faire les magasins, expliquaient Thierry et Aurélie, mardi après-midi, devant la statue de Giuseppe Garibaldi. Cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas prendre au dépourvu.»

S’ils comprennent la nécessité de faire barrage à l’épidémie, les Niçois ne sont pas tous enchantés à l’idée de se confiner à nouveau. «Cela m’embêterait vraiment, expliquait Thierry. D’autant plus que je ne suis pas certain qu’il s’agisse de la meilleure solution pour enrayer l’épidémie. Un nouveau confinement aurait des conséquences terribles sur l’économie et serait perturbant pour nos enfants. Cela fait longtemps que le gouvernement aurait dû prendre des mesures spécifiques pour protéger les plus fragiles et réquisitionner des fonctionnaires des collectivités ou du secteur privé hospitalier pour aider les personnels de santé dans le public.»

D’autres, comme Louis, semblent résignés. «Quand on voit la progression de l’épidémie, on se dit que la deuxième vague sera pire que la première et que le reconfinement est inévitable. J’ai d’ores et déjà acheté tous les livres que je compte lire si tel est le cas.»