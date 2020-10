Sexisme, racisme... Un groupe Whatsapp de policiers rendu public

Racisme, sexisme, culture du viol... Pendant huit mois, le site web indépendant StreetPress a eu accès au groupe Whatsapp d'une Bdep parisienne.

Sur ce groupe, on trouve des clichés racistes, des insultes, et des commentaires sur les plaintes déposées. Comme pour cette femme, venue porter plainte pour violences conjugales : «Qu'elle vienne pas dans 2 jours en disant qu'elle souhaite retirer sa plainte parce qu'il lui a offert un bouquet de fleurs...», écrit un policier.

Pendant plusieurs mois, la rédaction de StreetPress a soigneusement répertorié ce genre de messages. Elle publie ce mardi 27 octobre des captures d'écran dévoilant des échanges entre 33 policiers de la Brigade des délégations et des enquêtes de proximité (Bdep) du 8ème arrondissement de Paris.

Ce n'est pas la première fois que StreetPress dénonce la banalisation du racisme et du sexisme dans la police. En juin, alors que les débats sur les violences policières faisaient rage et que de nombreux rassemblements étaient organisés en soutien à la famille d'Adama Traoré, le site avait dévoilé l'existence d'un groupe Facebook réservé aux forces de l'ordre, où plus de 8000 policiers s'échangeaient des blagues et des montages discriminatoires. Le parquet de Paris avait aussitôt ouvert une enquête préliminaire pour «injure publique à caractère raciste» et «provocation publique à la haine raciale».