Propos racistes sur WhatsApp: des policiers de Rouen révoqués

La Direction générale de la police nationale (DGPN) a annoncé ce samedi la révocation de plusieurs policiers rouennais. Ils sont mis en cause pour avoir tenu des propos racistes dans un groupe de discussion WhatsApp.

En tout, trois gardiens de la paix, un élève et un adjoint de sécurité (ADS) ont été exclus des rangs de la police nationale le 11 septembre dernier. Leur révocation avait été demandée à l'unanimité en juin dernier lors d'un conseil de discipline et leur a été «notifiée le 17 septembre et est effective depuis le 18 septembre» a précisé la DGPN à l'AFP.

Les faits qui leur sont reprochés remontent à l'année dernière : en décembre 2019, un policier noir affecté à l'Unité d'assistance administrative et judiciaire avait porté plainte contre six de ses collègues de Rouen après avoir découvert qu'il était la cible de propos racistes de leur part dans des messages échangés sur un groupe WhatsApp.

L'un des fonctionnaires, décrit comme «le meneur» du groupe, risque des poursuites pénales pour «propos délictueux». Les autres sont susceptibles de se voir infliger une amende par le tribunal de police.

L'un des gardiens de la paix écartés a d'ores et déjà déposé un recours auprès du tribunal administratif, tandis qu'un second aurait formulé un référé suspensif dans l'objectif de suspendre cette décision, selon le site 76actu.