Ile-de-France : vers des tests de dépistage du Covid dans les gares ?

Des tests de dépistage du Covid pourraient très bientôt être proposés dans des gares franciliennes. Un souhait exprimé par Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, ce mercredi 28 octobre.

«Je veux pouvoir organiser leur déploiement dès la semaine prochaine dans 50 gares d'Ile-de-France», s'est ainsi exprimée la patronne des transports en commun franciliens dans une interview au Parisien, assurant qu'il fallait «tester massivement la population».

Pour ce faire, Valérie Pécresse a appelé l'Etat à faire plus confiance aux présidents des régions françaises, afin que le gouvernement délègue sur le terrain le déploiement massif ces tests et «ne fasse pas tout seul ce qu'il a fait tard et mal».

La présidente de la région Ile-de-France prévoit même de «former les titulaires d'un brevet de secourisme». Ces derniers, ceux qui se porteraient évidemment volontaires, pourraient alors «réaliser eux-mêmes des opérations de dépistage».

Valérie Pécresse souhaiterait également «mener des actions spécifiques pour les sans-abri du métro», pour qu'ils soient eux aussi testés avant d'être mis à l'abri.

Dépistage Covid-19 en ce moment gare Rosa Parks dans le 19e c'est gratuit laboratoire itinérant mis en place par la mairie de Paris @ARS_IDF et l'assurance maladie jusqu'à ce vendredi 17h pic.twitter.com/ws3Ht2EBO5 — Guy Registe (@GuyRegiste) October 29, 2020

A noter que plusieurs centres de dépistage du Covid ont déjà été positionnés près des gares par l'Agence régionale de santé (ARS), comme aux abords de la gare Rose Parks dans le 19e, par exemple.