Reconfinement : le chômage partiel est-il maintenu ?

Le reconfinement est amorcé et, pour une part des travailleurs français, il est synonyme d'une suspension d'activité. Certains secteurs, tels que la restauration, la culture ou l'événementiel, sont durement touchés, comme lors du premier confinement. Pour leur venir en aide, Emmanuel Macron a assuré que le dispositif de chômage partiel, mis en place au printemps, sera reconduit.

Le but du chômage partiel est de permettre à une entreprise de gérer une baisse ou un suspension d'activité ponctuelle sans avoir à licencier ses salariés. Selon les chiffres du ministère du Travail, au maximum 8,6 millions de Français, au plus fort de la crise, ont bénéficié de ce dispositif au mois d'avril. C'était toujours le cas en septembre pour plus d'un million d'entre eux.

Fixée à 84% du salaire net pour le salarié, avec 15% de reste à charge pour l'entreprise, l'indemnisation devait, à l'origine, être réduite à partir du 1er novembre, en passant à 72% du salaire net et 40% à charge pour l'employeur. Mais en raison du reconfinement, l'Etat a décidé de maintenir le niveau de prise en charge connu jusqu'ici et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

Mieux, le président de la République a annoncé des mesures de soutien «reconduites et amplifiées». C'est pourquoi, lors de la conférence interministérielle tenue jeudi 29 octobre, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a précisé que «les secteurs protégés ou faisant l'objet d'une fermeture administrative» bénéficieront quant à eux «d'un chômage partiel avec reste à charge nul pour les employeurs».

D'autres dispositifs d'aide sont prévus pour soutenir l'activité économique française. Un «plan spécial», dédié aux travailleurs indépendants, commerçants, TPE et PME a notamment été annoncé par le chef de l'Etat, ainsi qu'une subvention pouvant aller jusqu'à 10.000 euros pour compenser les pertes des entreprises fermées.