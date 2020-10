Après l’attentat de Nice, Christian Estrosi veut renforcer les pouvoirs des maires en matière de sécurité

Depuis plusieurs années, le premier magistrat de la ville réclame de disposer de nouvelles prérogatives particulièrement pour lutter contre le terrorisme. Au lendemain de l’attentat qui a fait trois morts dans la Basilique Notre-Dame, au coeur de Nice, Christian Estrosi en appelle plus que jamais au partage des pouvoirs avec l’État dans le domaine de la sécurité.

Modifier la constitution

Alors que ses deux premiers mandats lui ont permis de faire de la capitale azuréenne un véritable laboratoire technologique avec l’installation de 3800 caméras de vidéosurveillance et l'embauche de 270 policiers municipaux, l’élu, qui n'a eu de cesse ces dernières années de dénoncer l'existence d'une « cinquième colonne islamiste en France », enfonce le clou : « Force est de constater que les gouvernement successifs n'ont pas assez pris la mesure du fléau qui infeste notre pays. Je le dis souvent, on ne fait pas une guerre avec les armes de la paix. Non, on ne gagne pas une guerre les bras ouverts ».

Le maire de Nice veut désormais aller encore plus loin. «Si on nous impose aujourd'hui de respecter des points de la Constitution qui ne sont pas adaptés à pouvoir mener la guerre en respectant la Constitution, et bien il faut modifier la Constitution», estimant qu'il essayait de ne pas laisser «la colère» le «submerger»après la tuerie de Notre-Dame. Une attaque terroriste qui survient quatre ans après celle du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais, à Nice.

«L'ennemi est maintenant nommé, il ne doit plus avoir de place pour lui sur notre territoire. Partout, je sens montre le désir de vengeance. Je les entends aussi bouillonner en moi mais y céder serait inefficace. Sachons plutôt les transformer en action déterminée , implacable et juste pour porter le glaive de la justice et les lois de la République partout où cela sera nécessaire.», martèle t-il.

Renforcer la coordination entre Police Municipale et Police Nationale

Si le premier magistrat de la ville souhaite modifier la constitution, c’est pour doter les maires de nouveaux pouvoirs. « Je veux avoir le droit de prononcer une fermeture administrative d'un lieu de culte où il se passe des choses qui ne sont pas conformes aux valeurs de la République française », insiste t-il.

Depuis des mois, il réclame le droit de connaitre le nom des personnes fichées S vivant sur le territoire de sa commune ou encore d'obtenir l’élargissement des pouvoirs et des compétences octroyées par le droit à la Police Municipale.

En outre, l'élu demande un meilleur contrôle des flux migratoires ainsi que la déchéance de la nationalité française des auteurs d’actes de terrorisme qui disposent d’une double nationalité. Cette volonté de revoir la répartition des rôles en matière de sécurité, de plus en plus d’élus la partagent. Notamment au sein de La France Audacieuse, le mouvement politique composé d’élus de terrain, créé il y a quatre ans par Christian Estrosi.

Le maire de Reims Arnaud Robinet réclame lui aussi « le renforcement des compétences entre les deux polices ». « Il n’est pas question non plus que l’État se défausse sur les collectivités parce que celles-ci augmentent leurs effectifs et professionnalisent leurs Polices Municipales », précisait-il cette semaine sur CNEWS. « Il y a un devoir de complémentarité ».