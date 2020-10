DIRECT - Coronavirus : 94.125 cas enregistrés aux Etats-Unis en 24h, 919 nouveau décès

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

> Le recours au télétravail doit être «le plus massif possible» pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex

> Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans

> Le Sénat a voté ce vendredi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier

01h56

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi plus de 94.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémine, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

A quelques jours de l'élection présidentielle, le pays, qui connaît une recrudescence de l'épidémie depuis le début de l'automne, a enregistré 94.125 nouveaux cas à 20h30.

Les Etats-Unis ont aussi enregistré 919 décès supplémentaires, portant le bilan des morts de cette maladie à 229.544.