Confinement : Cdiscount propose aux petits commerçants de vendre sur sa plate-forme

Alors que le confinement semble opposer chaque jour un peu plus les petits commerçants et les géants de la vente en ligne, Cdiscount choisi de miser sur l'entraide. Le leader du e-commerce français propose aux fleuristes, libraires et autres cavistes de vendre leurs produits sur sa plate-forme.

Et pour cela, Emmanuel Grenier, le PDG de Cdiscount, est prêt à les accompagner. «Dans une situation d'urgence, on met en place un dispositif d'urgence», explique-t-il à Ouest-France, ce lundi 2 novembre. Ainsi, il propose aux petits commerçants, contraints de fermer en raison du confinement, de bénéficier de sa plate-forme en ligne via le système de «click and collect».

Concrètement, cela signifie que les commerçants peuvent se créér une boutique virtuelle sur Cdiscount pour poursuivre leur activité. Emmanuel Grenier assure que «créer son compte prend dix minutes». Il suffit de «remplir ses coordonnées, renseigner les informations sur son entreprise et pour chacun de ses produits». Les clients peuvent ensuite effectuer leurs achats en ligne, via cette page. Lorsqu'une vente est réalisée, le commerçant est informé et prépare la commande que l'acheteur vient récupérer en magasin.

Mieux : ces professionnels pourront profiter des 22 millions de visiteurs uniques mensuels de Cdiscount gratuitement. En tout cas pour le click and collect. Une commission sera en revanche prélevée pour ceux qui préféreront vendre leurs articles en livraison. Elle sera néanmoins «divisée par deux», par rapport à celle appliquée d'ordinaire (12%) et l'abonnement à la plate-forme, habituellement fixé à 30 euros par mois, sera gratuit. Le tout pour une durée de six mois.

Mais Emmanuel Grenier voit plus loin et souhaite accompagner les commerçants «sur le long terme», en les aidant «à se digitaliser». Un espace leur sera d'ailleurs dédié sur le site et une équipe de dix personnes doit être mobilisée pour les aider à s'inscrire. Confinement ou pas, le PDG estime que l'opposition entre commerces de proximité et plate-formes de vente en ligne doit cesser. Pour le bien de l'économie française.