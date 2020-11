Un caméléon disparu depuis 100 ans découvert à Madagascar

L’animal a été vu pour la dernière fois il y a plus d’un siècle. Lors d’une expédition au nord-ouest de Madagascar, des chercheurs allemands ont déclaré avoir découvert des caméléons de Voeltzkow, une espèce qui n’avait pas été aperçue depuis une centaine d’années.

Dans un rapport publié ce vendredi 30 octobre dans la revue Salamandra, l’équipe explique avoir perdu la trace de ces reptiles car ils ne vivent que pendant la saison des pluies, dans des zones difficilement accessibles, entre les villes de Katsepy et Soalala.

«Ces animaux sont essentiellement des éphémères parmi les vertébrés», a déclaré Frank Glaw, conservateur des reptiles et des amphibiens à la Collection zoologique d’État de Munich. Ils grandissent rapidement, se reproduisent, et meurent quelques mois après leur naissance.

FOUND: The Voeltzkow’s Chameleon had been lost to science since 1913...but no longer! An expedition team rediscovered the colorful species during an expedition in Madagascar. This is the 6th of our most wanted lost species found! https://t.co/7ZK2AGV6aY (Video: Frank Glaw) pic.twitter.com/wYqwN5UlX4

