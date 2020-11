Jusqu'à quand les enfants peuvent-ils envoyer leur lettre au Père Noël ?

Il est temps de préparer la liste de cadeaux. Comme tous les ans depuis 1962, La Poste s'apprête à ouvrir son traditionnel secrétariat du Père Noël à Libourne (Gironde).

Malgré l’épidémie de Covid-19, une cinquantaine de lutins postiers seront mobilisés à partir de ce jeudi 12 novembre, pour répondre aux lettres envoyées par les enfants. Mais jusqu’à quand pourront-ils correspondre avec le bonhomme à la barbe blanche ?

«Chaque année, le Père Noël et ses lutins reçoivent beaucoup de courrier alors pour être certains de recevoir une réponse à temps», a averti le groupe public dans un communiqué, il ne faut pas trop tarder à rédiger et à envoyer sa missive.

Pour avoir un retour, il faut penser à la poster avant le mardi 15 décembre, a précisé La Poste, en indiquant au dos de l’enveloppe le prénom, le nom et l’adresse complète de l’enfant.

Comment envoyer sa lettre ?

Pour transmettre leur liste, les bambins ont deux possibilités. Ils peuvent donc rédiger une lettre manuscrit et l’envoyer par voie postale en écrivant simplement «Père Noël» sur l’enveloppe, et sans mettre de timbre, ou bien passer directement par le site du secrétariat du Père Noël, depuis lequel près de 80.000 courriers électroniques ont été envoyés en 2019.

Une fois sur la page, il suffit de cliquer sur «écrire au Père Noël», et de renseigner minutieusement les informations nécessaires, avant de taper son message. Grâce à ce site ludique, les enfants peuvent aussi apprendre à prononcer et à écrire «Joyeux Noël» en 19 langues et suivre le «compteur de dodos» jusqu’au jour J.

Un atelier d’écriture offrant la possibilité de personnaliser sa lettre et plusieurs activités de sensibilisation à l’environnement sont également proposés au fil de ce parcours virtuel, où une montgolfière transporte l’enfant et le facteur à travers quatre univers : la ville, les forêts, la mer et le village du Père Noël.

Après réception des lettres, des postiers volontaires et des intérimaires, alias les lutins, enverront aux enfants «une belle lettre du Père Noël» accompagnée d’une carte postale à colorier qu’ils pourront envoyer à leurs proches.