Miss France 2021 : qui est Mylène Halemai, Miss Wallis-et-Futuna ?

Une première depuis des années. Sacrée Miss Wallis-et-Futuna, Mylène Halemai a gagné son ticket pour l'élection Miss France 2021, prévue le 12 décembre prochain.

Les îles Wallis-et-Futuna, situées dans le Pacifique Sud, n’ont plus eu de représentante depuis l’élection de Miss France 2004. Créé en 2000, le concours de l’archipel s’est en effet arrêté en 2005, faute de financements suffisants. Il a finalement repris en 2019, mais l’heureuse élue, Violène Blondel, a fait le choix de ne pas se présenter au concours national, pour se consacrer à l'élection de Miss South Pacific.

Ce sacre a donc une saveur bien particulière pour la jeune femme de 19 ans, couronnée le 26 septembre dernier. «Tellement d’émotions ! C'est un rêve devenu réalité pour moi. À peine un mois et demi après avoir rejoint mes parents et mes sœurs à Wallis, me voilà élue ambassadrice de mon fenua («territoire», «terre», en tahitien, ndlr), a-t-elle écrit sur Facebook.

une joueuse de tennis professionnelle

«Merci à tous les Wallisiens et futuniens de m'avoir donné cette chance ! Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis mon enfance», a poursuivi la miss qui s'envolera pour le Puy-du-Fou dans quelques semaines. Cette année, le célèbre concours de beauté se tiendra en effet dans l'enceinte du parc thème vendéen.

Comme l’a expliqué dans un communiqué Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, la jeune reine de beauté est une joueuse de tennis professionnelle. Elle a notamment été championne de France des moins de 14 ans en 2015. Désormais, son objectif est «d'être dans le top 200 simples et doubles WTA (l'Association des joueuses de tennis, ndlr)», a-t-elle expliqué sur la plateforme de financement participatif I believe in you.

«Ma surface préférée est la dure et mon coup droit est ma meilleure arme», a-t-elle précisé. Et quand elle ne frappe pas dans une balle, la nouvelle miss donne de son temps à deux associations : la Fédération Associative de l'Handicap et «Lea Ki Aluga, Osez», qui lutte contre les violences sexuelles, physiques et morales.