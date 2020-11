Durcissement du confinement à Nice : réactions mitigées au sein de la population

Couvre-feu de 20h à 06h, contrôles de police plus fréquents et suppression des chaises bleues et des bancs sur la Promenade des Anglais. Le maire de Nice, Christian Estrosi a décidé de serrer la vis dans sa ville face à la propagation de l’épidémie de Covid et un certain relâchement des habitants vis-à-vis du confinement.

«Je trouve qu’un couvre feu le soir est tout à fait normal», explique Françoise qui habite sur le port de Nice. «C’est une question de responsabilités collectives. Tout le monde doit y mettre du sien, sinon le confinement ne fonctionnera pas ! L’idéal serait que toutes les mesures soient respectées pour que l’on puisse fêter Noël convenablement», poursuit la quinquagénaire.

En revanche, la décision de déboulonner les bancs et les chaises bleues de la Promenade des Anglais pour éviter les «regroupements» est plus difficile à comprendre. Eux qui aiment par dessus-tout s’y attarder pour prendre du bon temps et regarder la mer. «Il y a beaucoup de personnes âgées qui s’y installent, si on ne peut plus le faire, je trouve ça vraiment dommage», ajoute de son côté Jean, l’époux de Françoise.

Un confinement pas toujours respecté

Depuis l’annonce du reconfinement, des attroupements, parfois sans aucune mesures barrières, ont été constatés dans la capitale azuréenne, de jour comme de nuit. «Il y a toujours énormément de monde sur la Place Arson devant chez moi», constate une habitante du quartier du Port. «Ce sont surtout des personnes âgées qui se réunissent pour jouer à la pétanque, sans masques ni distanciation sociale ! Ils sont la toute la journée et pourtant il n’y a eu aucun contrôle policier, je ne comprends pas», déplore la Niçoise.

Un relâchement également observé chez les jeunes. «On en voit beaucoup qui se rassemblent en fin de journée après les cours dans la rue», explique Laurence. «Ils sont tous collés et sans masque ! Si après ils rentrent et contaminent leurs parents on ne va jamais s’en sortir !», conclut cette Niçoise favorable à davantage de fermeté pour faire respecter les gestes barrières et les contraintes sanitaires.

Depuis le mois dernier, près de 1.400 procès-verbaux ont toutefois été dressés par la police municipale de Nice. Des contrôles qui devraient s’accentuer dans les jours à venir, prévient le maire de Nice Christian Estrosi qui en appelle à un renforcement des effectifs de la police nationale pour accompagner cet effort.