Les 5 bienfaits d’une douche froide

La simple idée de prendre une douche froide peut en refroidir plus d'un, surtout en plein hiver. Pourtant, se laver dans ces conditions est très bénéfique pour la santé. Voici 5 raisons de se jeter à l’eau (froide).

Une meilleure circulation sanguine

Tout d’abord, l’eau froide redynamise la circulation sanguine. Et en faisant circuler le sang plus rapidement, elle va ainsi améliorer l'afflux d'oxygène dans le corps, favoriser le retour veineux, et transporter plus facilement tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement des organes. La douche froide est particulièrement conseillée aux personnes sujettes aux jambes lourdes.

elle renforce le système immunitaire

Autre bienfait : elle renforce notre système immunitaire. En effet, l’eau à basse température – c’est-à-dire à environ 15 degrés – augmente considérablement la production de lymphocytes, des globules blancs présents dans le sang dont le rôle est de défendre l'organisme contre les agressions extérieures.

un atout pour la peau

Rester sous l’eau froide quelques minutes permet de resserrer les pores, de conserver la fermeté et l'élasticité de sa peau, et donc de lui donner un effet plus lisse, alors que l’eau chaude a tendance à l’assécher. Se rincer les cheveux à l’eau froide referme également les écailles de la fibre capillaire, ce qui rend ainsi notre chevelure plus soyeuse et brillante.

elle favorise le sommeil

Contrairement à ce que l’on peut penser, l’eau froide peut aussi favoriser le sommeil. Quand on est sur le point de s'endormir, la température du corps baisse légèrement. Prendre une douche froide le soir va donc permettre d’améliorer la qualité du sommeil et de le trouver plus facilement. Inversement, la douche chaude va augmenter la température corporelle et ainsi favoriser l'éveil. Celle-ci est donc idéale le matin.

une dépense calorique

Enfin, cela permet de dépenser des calories. En cherchant à se réchauffer, le corps va mobiliser le tissu adipeux brun ou graisse brune, qui en produisant de la chaleur, va en même temps bruler de l’énergie (calories). Pour autant, cette réaction du corps face au froid n’est pas une solution miracle pour maigrir. Inutile donc, de remplacer sa séance de sport par une douche froide.