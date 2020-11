Les adolescents Français fument et se droguent plus que leurs voisins européens

Le comportement à risque des adolescents français épinglé. Une étude menée en collaboration avec l’Union européenne s’est intéressée aux consommations de tabac, de drogue et d’alcool des adolescents du continent. Il en ressort que le jeunes français se situent bien souvent au-dessus de la moyenne.

A l’échelle continentale, le Projet européen d'enquête en milieu scolaire sur l'alcool et les autres drogues (ESPAD), qui a interrogé en 2019 près de 100.000 jeunes âgés de 15 à 16 ans et dans 35 pays, indique qu’ils sont de moins en moins consommateurs de tabac et d’alcool, mais plus tentés par le cannabis.

Drogue

C’est d’ailleurs concernant le cannabis que la France se classe comme l’un des plus mauvais élèves. Elle est effet en haut du classement concernant son usage problématique par les 15-16 ans (entrainant des troubles cognitifs, psychiques et/ou physiques), avec légèrement plus de 7% d’entre eux concernés (moyenne européenne à 4%).

Le pays est également l’un des plus touchés par la consommation régulière, avec 13% de cette classe d’âge indiquant en avoir consommé au cours du dernier mois (deuxième du classement derrière les 15% de l’Italie, la moyenne européenne étant de 7,4%).

En France, 24% des élèves de Seconde ont déjà consommé au moins une fois une drogue illicite, avance l’enquête. Point cependant encourageant, la consommation a baissé de 21 à 13% en 20 ans dans l’Hexagone, pour cette jeune population.

En revanche, sur l'ensemble des européens sondés, les jeunes français sont les plus nombreux à rapporter une expérimentation de la cocaïne (2,8%) à cet âge-là.

Tabac

Concernant la cigarette, les disparités sont très fortes entre les pays du continent. L’Islande fait ainsi figure de modèle, avec seulement 2% de jeunes en consommant chaque jour, tandis qu’ils sont 22% en Bulgarie. La moyenne européenne s’établit à 10%, soit deux fois moins qu’il a 25 ans.

Avec son taux de 12% de fumeurs quotidiens chez les 15-16 ans, la France n’est pas très bien classée. Seulement six pays sur trente-cinq qui affichent une consommation supérieure. Le score est encore moins bon si l’on prend en compte la cigarette électronique, où avec 16% l’utilisant régulièrement, les jeunes Français sont là encore au-dessus de la moyenne européenne (14%), mais heureusement très loin des 41% de Monaco.

Alcool

Dans le sillage du durcissement des lois sur la vente d’alcool aux mineurs, l'étude fait apparaître une baisse régulière de l'attrait des jeunes européens pour la boisson. Sa consommation reste néanmoins élevée, avec en moyenne plus des trois quarts des ados de 15 à 16 ans ont en ayant bu au cours de leur vie, et près de la moitié (47%) au cours du dernier mois, contre 63% en 2003.

En France, 53% des membres de cette classe d’âge indiquent avoir consommé de l’alcool au cours du dernier mois, plaçant le pays dans la moyenne haute (en restant cependant loin des 65% de l’Allemagne ou des 74% du Danemark). Concernant les cas «d’alcoolisation ponctuelle importante» 34% des adolescents français avouent avoir bu au moins cinq verres lors d’une même occasion, durant le dernier mois. Un taux identique à la moyenne européenne (le plus haut étant le Danemark, avec 59%, et le plus bas, l’Islande, avec 8%).