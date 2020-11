Tempête Alex : un mois après, un sinistré a été contraint de vivre plusieurs jours dans sa voiture

Un mois après la tempête Alex, un sinistré du village de Fontan dans la Roya a été contraint de vivre plusieurs jours dans sa voiture.

Il a tout perdu lors de la catastrophe naturelle qui a ravagé plusieurs villages des Alpes Maritimes, le 2 octobre dernier. Plus d’un mois après la tempête Alex, Laurent Wegener est au bout du rouleau. À 55 ans, cet habitant de Fontan qui a dû vivre dans sa voiture vient de trouver refuge chez un habitant du village.

Laurent n’a plus un sou pour vivre

L’appartement dans lequel il vivait est visé par un arrêté de péril imminent, comme de nombreuses autres habitations du cœur de la commune. Aussi, le terrain qu’il avait acquis en y investissant toute ses économies se trouve désormais plusieurs mètres plus bas, dans le lit de la rivière, et le bâtiment professionnel qu’il était en train de retaper avec peu de moyens mais beaucoup d’efforts est éventré.

«Au lendemain de la tempête, il y avait un énorme tronc d’arbre à l’intérieur, raconte cet électricien de formation. J’ai dû le tronçonner. Le toit menace toujours de partir». C’est ici aussi que Laurent travaillait. Passionné de mécanique, il rénovait des motos de collection pour les vendre. Il les a toutes perdues ainsi que l'ensemble de son matériel. Aujourd’hui, Laurent est privé d’activité et n’a plus un sou pour vivre.

La peur de l’expropriation

Ce sinistré le sait, il ne sera pas remboursé non plus pour son préjudice financier. Par négligence, il n’avait pas assuré son bâtiment professionnel. Mais aujourd’hui une autre inquiétude le taraude. «Si l’État décide de préempter mon terrain pour reconstruire et élargir la route, je toucherai une indemnisation minable. J’ai peur de me retrouver définitivement à la rue», redoute celui qui craint d’être exproprié. Le ballet des véhicules qui ont déjà transformé son terrain en piste de chantier ne le rassure pas vraiment. Malgré toutes ces péripéties, Laurent ne veut pas baisser les bras. Comme beaucoup de sinistrés, Il a décidé de se battre pour ne pas quitter la vallée et réaliser son rêve, celui de trouver un boulot d’électricien... pour s’en sortir.