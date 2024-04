Taïwan : les impressionnantes images du séisme qui a frappé l'île

Un séisme de magnitude supérieure à 7 a frappé l’île de Taïwan, au large de la Chine, ce mercredi matin. Le tremblement de terre a déjà fait au moins neuf morts et 800 blessés, et des images impressionnantes de la catastrophe ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux.

Les dégâts causés sont considérables. Ce mercredi matin, un séisme de magnitude supérieure à 7 a frappé l’île de Taïwan, laissant craindre pendant quelques heures l’arrivée d’un tsunami. Si ce risque a été écarté, le tremblement de terre a tout de même fait au moins neuf morts et plus de 800 blessés, selon le dernier bilan des autorités.

Immeubles penchés ou effondrés, routes détruites… Les images du séisme sont impressionnantes.

Immeuble effondré dans la ville de Hualien, près de l'épicentre. © Taiwan National Fire Agency/Handout via REUTERS Dégâts dans un appartement de Taipei. © REUTERS/Fabian Hamacher

Sur les réseaux sociaux, les médias locaux et les internautes ont publié de nombreuses photos et vidéo de la catastrophe, notamment des fortes secousses.

A magnitude 7.2 #earthquake that hit #Taiwan Wednesday has left 7 dead and 711 injured as of 3:30p.m. #TaiwanEarthquake #taiwanquake #quake #Hualien pic.twitter.com/SlNwNBOvHQ

