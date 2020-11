Les commerçants niçois espèrent une réouverture rapide et préparent déjà le Black Friday

Dans les boutiques du centre-ville, l’heure est à l’installation des premières décorations de Noël. Au lendemain de la demande du maire de Nice auprès de l’État de rouvrir les magasins dès le 27 novembre prochain, si la situation sanitaire le permet, l’espoir renaît.

« Nous allons proposer de belles promotions »

«Je suis favorable à une réouverture le plus tôt possible, explique Vanessa, la gérante de la parfumerie Rose de France. Nous sommes prêts à mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires». Une commerçante qui, comme beaucoup, mise sur le Black Friday, l'opération promotionnelle mondialisée prévue le vendredi 27 novembre. «Bien sûr, nous allons jouer le jeu et proposer de belles promotions», souligne t-elle. Sur la zone piétonne, encore déserte, Julie est également dans les starting-blocks. «Nous avons du stock, explique cette vendeuse de produits de beauté. Je pense que les clients seront très nombreux au rendez-vous. Ils attendent cette réouverture avec impatience». Depuis le reconfinement, Julie écoule sa marchandise autant que possible via son guichet de «Click and Collect». Un nouveau concept de vente en ligne auquel se livrent désormais près de la moitié des commerçants.

UN RUSH ATTENDU ET DES EMBAUCHES ENVISAGÉES

Au-delà du Black Friday, les boutiques misent beaucoup sur décembre, avant Noël. «Les trois derniers mois de l’année représentent environ 50% de notre chiffre d’affaires annuel, précise Caroline, la gérante d’Alice Délice, une enseigne spécialisée dans la vente d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie. Cette fois-ci, toute l’activité sera concentrée sur trente jours. Cela pose déjà un certain nombre de difficultés. Tant que nous n’avons pas de certitude absolue sur la date d’ouverture, nous ne pouvons pas vraiment passer des commandes. Nous serons obligés de le faire au dernier moment. De même, nous aurons sûrement besoin de personnel en plus. Là encore, il faudra recruter en fonction des besoins. Mais nous avons un certain nombre de candidats susceptibles de venir renforcer notre équipe».